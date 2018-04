'Gasloze omgeving haalbaar binnen 15 jaar'

Nederland kan binnen 15 jaar vrijwel zonder gas. Dat blijkt uit een informatieblad van Milieudefensie met de titel ‘Samen gas terug, het kán’.

De gaswinning in Groningen gaat terug naar 12 miljard kuub in 2020 en in 2030 moet dit helemaal terug naar 0. De verandering in het energiesysteem naar duurzame bronnen is alleen mogelijk als er een helder beleid wordt gevoerd. Milieudefensie roept de politiek dan ook op om de Groningers niet langer te belasten met gasbevingen en te werken aan effectief klimaatbeleid.

In een actieplan worden diverse punten aangekaart die de energietransitie naar een omgeving zonder gas moeten versnellen. Hierin worden onder andere de regierol en financiële middelen van gemeenten voor de eerste wijken, ruimte voor netbeheerders om te investeren in alternatieve netwerken en de scholing van vakmensen genoemd.

Het plan belicht daarnaast wijkenergiebestemmingsplannen: gemeenten moeten worden verplicht om ervoor te zorgen dat binnen 10 jaar voor de hele gemeente gebiedsafspraken / energie (infra) plannen gemaakt zijn. Daarnaast wordt advies gegeven voor decentrale overheden en burgerinitiatieven om de ruimte te krijgen om lokale energiebedrijven op te zetten.

Lees het volledige actieplan om alle punten door te nemen.