Nieuwe woonwijk in Pijnacker wordt gasloos

De nieuwe wijk De Scheg in Pijnacker wordt gasloos. Projectontwikkelaar Janssen de Jong gaat er circa 300 gasloze woningen ontwikkelen. Daarvoor hebben gemeente Pijnacker-Nootdorp en de ontwikkelaar deze week een overeenkomst ondertekend.

De nieuwbouwlocatie ligt ter hoogte van de bocht Vlielandseweg en Katwijkerlaan in Pijnacker. Een locatie dicht tegen het natuur- en recreatiegebied De Balij en tegelijk vlakbij metrostation Pijnacker Centrum. Momenteel is het gebied grotendeels in gebruik als grasland met verspreid liggende leegstaande kassen. Binnen enkele jaren moet de duurzame woonwijk zijn verrezen. Het vlekkenplan van de nieuwe wijk is opgesteld door bureau IMOSS uit Amersfoort en wordt de komende periode in overleg met de gemeente verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan.

Nul op de meter als optie

De Scheg krijgt een duurzaam karakter met oog op de toekomst. Alle woningen worden gerealiseerd zonder gasaansluiting. Daarnaast worden alle grondgebonden woningen minimaal energieneutraal en biedt de ontwikkelaar de optie voor een Nul-op-de-Meter-woning. De koper bepaalt zelf de mate van duurzaamheid in zijn of haar gasloze woning.

Huurwoningen

De nieuwe wijk krijgt circa 300 woningen met een afwisselend woningbouwprogramma. Naast koopwoningen in de vrije sector komt er met circa 100 sociale huur- of koopwoningen ook plek voor bijvoorbeeld jonge starters en kleine huishoudens. Het plan kent daarbij een variatie aan woningtypes. Zo komen er appartementen, rug-aan-rug-woningen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Planning

De verwachting is dat de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Janssen de Jong Projectontwikkeling en de bestemmingsplanprocedure in de loop van dit jaar wordt gesloten c.q. gestart. Op zijn vroegst zal op deze locatie begin 2020 gestart worden met de bouw.