Q&A over innovatietender aardgasloze wijken

Een Q&A (Question & Answer) geeft veelgestelde vragen over de innovatietender aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. In de Q&A worden onder andere vragen beantwoord over wie er kunnen aanvragen en tot wanneer de aanvraag kan worden ingediend.

Ondersteuning

De vragen en antwoorden op deze pagina gaan in op diverse aspecten, waaronder welke typen producten en diensten worden ondersteund. Daarnaast is er informatie te vinden over wie de aanvraag kunnen doen. Een tipje van de sluier: partijen worden opgeroepen om consortia te vormen en gezamenlijk een voorstel in te dienen.

Let op: deadline!

Sinds 3 april 2018 kunnen aanvragen worden ingediend. Vóór 11 september 2018 moet de subsidieaanvraag bij RVO binnen zijn. Bekijk ook de aanvraagpagina voor extra informatie.

Enthousiast geworden? Er is een mogelijkheid om aan te sluiten bij een informatiebijeenkomst over de innovatietender. Meer informatie daarover is te vinden op deze pagina.