Klaarvooraardgasvrij: aan de slag!

Vier informatiebijeenkomsten geven alle benodigde informatie om aan de slag te gaan met de innovatietender ‘Kortetermijninnovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’. Ben jij #klaarvooraardgasvrij en kom je met een projectidee dat de doorslag geeft in de opmars naar aardgasloze gebouwen?

Er is werk aan de winkel: vanaf 3 april is er € 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Tijdens de interactieve sessies op 30 en 31 mei, 6 en 7 juni, ligt de focus op betere projectideeën. Hierbij wordt enerzijds aandacht besteed aan de kwaliteit van het idee en hoe betrouwbaar en betaalbaar het is: hierbij staat de praktijk en de kracht van het product of dienst centraal. Daarnaast is het mogelijk om interessante partijen en klanten te ontmoeten.

Gratis inschrijven

Wacht niet langer en ga aan de slag met #klaarvooraardgasvrij. Schrijf in voor een van de bijeenkomsten.

Q&A en extra informatie

Lees ook onze eerdere artikelen over de omvang van de subsidie en de spelregels voor een subsidieaanvraag en belangrijke vragen en antwoorden over de innovatietender ‘Kortetermijninnovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’. Sinds 3 april 2018 kunnen aanvragen worden ingediend. Vóór 11 september 2018 moet de subsidieaanvraag bij RVO binnen zijn. Bekijk ook de aanvraagpagina voor extra informatie.

Aan de slag!

Ga aan de slag en schrijf in voor een van de bijeenkomsten.