10 tips voor subsidieaanvraag innovatietender aardgasloze wijken

De innovatietender ‘Kortetermijninnovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’ is van start gegaan. Tot 11 september 2018 kun je een subsidieaanvraag indienen, gericht op projectideeën voor de versnelling naar aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen.

RVO.nl publiceerde een artikel met 10 tips waarmee je een subsidieaanvraag soepel laat verlopen. Een greep uit de aanraders:

Een goede voorbereiding is het halve werk > De kwaliteit van je aanvraag kun je zelf beïnvloeden. Bestudeer hiervoor grondig alle documenten, check de voorwaarden waaraan je moet voldoen en bepaal hoe en wanneer je de aanvraag indient.

Ontwikkel een product of dienst met marktwaarde > Het laatste wat je wilt is een oplossing zonder impact. Ga vooraf na of er een businesscase is voor je oplossing en of het concept voldoende toevoegt om de gebouwde omgeving gasvrij te maken

Leg het projectidee aan RVO voor > RVO en TKI Urban Energy kunnen helpen om een overtuigende projectaanvraag in te dienen. Het idee hoeft enkel te bestaan uit een aantal A4-tjes met daarin informatie over het type oplossing, de doelgroep en beschrijving van de partners

Ook goed voorbereid zijn op de subsidieaanvraag voor de tender ‘Kortetermijninnovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’? Lees dan 10 tips voor een succesvolle aanvraag. Enthousiast geworden? Er is een mogelijkheid om aan te sluiten bij een informatiebijeenkomst over de innovatietender. Meer informatie daarover is te vinden op deze pagina.