Video: Redactie LIVE met Diederik Samsom

Duurzaam Gebouwd LIVE zette met interviews in op diverse thema's, waaronder #VanGasLos. Benieuwd naar de visie van Diederik Samsom, onderhandelaar bij het klimaatakkoord? Bekijk dan deze video, waarin hij aan de tand wordt gevoeld door de redactie van Duurzaam Gebouwd.

In het interview gaat Samsom in op zijn rol en doelstelling als onderhandelaar bij het klimaatakkoord. Hij vertelt over de stappen die de bouw- en vastgoedsector moet zetten om een volledig gasloze vastgoedvoorraad te maken. Hierbij gaat hij in op innovaties die dit doel kunnen versnellen en de randvoorwaarden die de sector moet scheppen.

Naast Round Tables en interviews vonden diverse andere activiteiten plaats tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE. Zo konden bezoekers de evenementenagenda voor de komende tijd bekijken, was er een vraag- en aanbodbord en vonden er borrels plaats.