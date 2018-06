Tijd voor iets nieuws

Tja, daar sta je dan. Onder een koude douche. Het was een keer te verwachten, maar het komt nooit goed uit. De Cv-ketel heeft het begeven. De ketel heeft 18 jaar het huis warm gehouden. Nu is het tijd voor een nieuw apparaat. Maar wat voor een nieuw apparaat eigenlijk? Wat zijn de alternatieven voor een Cv-ketel?

De gasgestookte Cv-ketel was ooit een staaltje vaktechniek waar we in Nederland erg trots op waren. De gasvoorraden in Groningen bleken ruim voorradig. Ze spekten de staatskas en waren voor bewoners een ‘schoner’ alternatief op de toen gebruikte kolen, hout en olie gestookte huizen. In krap 10 jaar tijd werd vrijwel elk huishouden in Nederland aangesloten op het aardgasnetwerk. Ruim 50 jaar kookten en stookten we zonder er bij na te denken op het Groningse gas.

Hoe anders hangt de vlag er nu voor. De Groningse gasvelden zijn voor 70% uitgeput en veroorzaken venijnige bevingen. De klimaatdoelstellingen zetten de boel op scherp. We moeten stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen om onze aarde van verder klimaatleed te behoeden. Dus ook het relatief ‘schone’ gas.

Daarmee is het vervangen van de Cv-ketel voor een nieuwe lang niet meer zo vanzelfsprekend. Sterker nog, het is een flinke legpuzzel. Hieronder een aantal zaken om rekening mee te houden en tips bij het vervangen van een oude Cv-ketel.

Woning niet meer verwarmen op aardgas. Wat komt er voor terug?

De koers is ingezet, we gaan het gebruik van aardgas uitfaseren. Rutte III heeft aangekondigd in 2030 de Groningse gaskraan dicht te draaien. We kunnen het gas nog wel ergens anders vandaan halen, maar in 2050 moeten we volledig energieneutraal zijn en dat betekent het definitieve einde van het gebruik van aardgas.

Maar wat krijgen we er voor terug? Dit zal per gemeente en zelfs per wijk gaan verschillen. Er zijn een drietal alternatieven voor het verwarmen van onze woningen:

All-electric. We gaan volledig elektrisch verwarmen met bijvoorbeeld warmtepompen. De gasleidingen gaan de grond uit en daar komen dikkere elektriciteitskabels voor terug. We halen de gasleidingen uit de grond en leggen een netwerk aan waar we direct warm water van kunnen aftappen. Het water wordt opgewarmd door restwarmte uit de industrie of uit duurzame bronnen zoals geothermie. Groen / synthetisch gas. We laten de gasleidingen liggen, maar we vervangen het aardgas door een milieuvriendelijk gas.

Het derde alternatief klinkt erg aantrekkelijk, maar we zijn (nog) niet in staat dit gas op grote schaal te produceren. Welke van deze 3 varianten er bij jou in de wijk zullen komen zal waarschijnlijk pas in 2021 bekend worden. Daar wordt nu flink aan gerekend door de gemeenten en netbeheerders. Voor 2021 zullen gemeenten een zogenaamde ‘blueprint’ moeten publiceren waarin de plannen bekend worden. Gekeken wordt naar de laagste maatschappelijke kosten, om iedereen effectief en zonder verlies van comfort over te laten stappen naar het gas-alternatief.

Wat doe je in de tussenfase tot en met 2021?

2021? Dat is knap vervelend, want je staat nu onder een koude douche. Dat maakt dat we nu in een onzekere tussenfase zitten. Ook voor ons als adviserende partij een lastige situatie. Hoe gaan wij hier mee om?

In de basis sta je als woningeigenaar met een kapotte Cv-ketel voor een splitsing: ga je nog een keer investeren in een gasgestookte ketel, of zet je in op een duurzaam alternatief zoals de warmtepomp? Het antwoord op die vraag verschilt per situatie. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar dit is wat wij vaak adviseren:

Is de woning geschikt voor een warmtepomp? In ons artikel 'is mijn huis geschikt voor een warmtepomp?' de woning is heel goed geïsoleerd de aanvoertemperatuur van het CV-water is onder de 50 graden Celsius er is ruimte voor een boilervat

Advies: stap over een warmtepomp. Als de randvoorwaarden aanwezig zijn zal een warmtepomp je woning (financieel) rendabel en milieuvriendelijk kunnen verwarmen. Ook als er in jouw wijk een warmtenet of alternatief gas komt, is dit geen probleem. Ze zullen je nooit dwingen om over te stappen. De kans is groot dat de warmtepomp ook dan het goedkoopste alternatief is.

Is je woning niet geschikt voor een warmtepomp (zie criteria hierboven)?

Advies: stap nog niet over een warmtepomp. Je hebt een onnodig grote warmtepomp nodig om het warm te houden binnen en de warmtepomp zal niet met een mooi rendement kunnen draaien.

Wat dan wel? Wij raden overwegend twee alternatieven aan voor als je jouw Cv-ketel wilt vervangen maar je woning niet geschikt is voor een warmtepomp.

Ga voor een hybride warmtepomp. Laat een nieuwe Cv-ketel plaatsen in combinatie met een hybride warmtepomp. De hybride warmtepomp gaat de Cv-ketel zo veel mogelijk proberen te ontlasten. De gasgestookte ketel slaat alleen aan op koude dagen en voor het douche-water. Je kan in deze opstelling 40-50% van je gasverbruik wegnemen. Het is nog niet volledig duurzaam maar je zet al wel een goede stap! Lease een Cv-ketel. Je hoeft zelf niet te investeren in een gasgestookte installatie. Dat doe je namelijk direct voor 15 jaar (afschrijvingstermijn van de ketel). En wanneer je daar klaar voor bent of wanneer het alternatief voor aardgas zich aandringt, dan zeg je het lease-contract op en stap je over op een duurzamer alternatief. Ze komen de ketel weer weghalen en jij zit niet met een 2e hands Cv-ketel in je maag.

Ps. Voor beide alternatieven geldt dat het sowieso raadzaam is je woning klaar te gaan stomen voor de toekomst. Dat betekent dat het goed isoleren van de woning stap 1 is en voorop staat. Dit is ongeacht het toekomstige gas-alternatief een slimme zet die je energierekening fors verlaagd en het comfort in huis verhoogd. Verder geldt dat in sommige situaties het ook een optie is om de woning te verwarmen met bijvoorbeeld infraroodpanelen. In het merendeel van de gevallen is dit echter niet interessant.

Je woning geheel aardasvrij maken?

Wil je nu direct aan de slag met het aardgasloos maken van je woning? Bekijk daarvoor ons 5-stappenplan naar een aardgasloze woning. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. We vinden het leuk je verder op weg te helpen!

