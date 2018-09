Nieuwe woningen in Duivendrecht alsnog 'gasloos'

De 14 eengezinswoningen van BPL Pensioen in Duivendrecht worden alsnog gebouwd zonder gasaansluiting. In de oorspronkelijke plannen, waarvoor de contracten in 2016 werden getekend, waren de woningen nog voorzien van een gasaansluiting.

“Met de urgentie van de mondiale opwarming in het achterhoofd hebben we de opzet nogmaals bekeken” zegt Henk Onstwedder, voorzitter van de beleggingsadviescommissie van BPL Pensioen. “Gelukkig bleek het financieel en technisch haalbaar om de woningen gasloos te maken. Dat past in ons streven om zoveel mogelijk energieneutrale woningen aan te kopen.”

De woningen worden gerealiseerd door ontwikkelaar De Nijs, die de grond heeft overgenomen van de gemeente Ouder-Amstel.

Naast deze 14 grondgebonden woningen worden ook 47 appartementen voor BPL Pensioen gerealiseerd. De 14 eengezinswoningen worden uitgerust met een warmtepomp, waardoor een gasaansluiting overbodig is. Zonnepanelen op de daken zorgen ervoor dat de huurders bij zuinig gebruik vrijwel geen kosten kwijt zijn aan het verwarmen van de woning. In de appartementen wordt het gasverbruik gedrukt door vloerverwarming en het terugwinnen van warmte uit ventilatielucht. Daarnaast gaan huurders koken op inductie in plaats van gas.

“Het feit dat Syntrus Achmea alsnog heeft besloten de 14 eengezinswoningen geheel gasloos te bouwen, vinden wij erg positief”, zegt projectwethouder Rineke Korrel. “In het coalitieakkoord heeft het college verschillende ambities vastgelegd op het gebied van duurzaamheid. Dit najaar start bijvoorbeeld een project waarbij wijk voor wijk wordt bekeken wat bewoners kunnen doen om hun woning duurzamer te maken.”