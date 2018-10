€ 20 miljoen voor innovatieprojecten aardgasvrij

Meer dan 40 consortia investeerden ruim € 20 miljoen in innovatieprojecten om wijken aardgasvrij te maken. De nieuwigheden zijn onder andere gericht op het verlagen van kosten van de energietransitie, om woonlasten te verlagen.

Het verlagen van woonlasten vormt een van de belangrijkste pijlers om bewoners mee te krijgen in de transitie. Eerder publiceerden we al over de innovatieregeling, waarbij de nadruk lag op aardgasvrije realisaties en het in de praktijk brengen van deze versnelling.

De ingevoerde innovaties kunnen binnen een jaar de praktijk worden toegepast. Naast het kostenaspect ligt er een opgave in het kader van het sociale aspect en de bruikbaarheid van de producten en diensten. RVO.nl beslist medio december 2018 welke projecten subsidie krijgen.

De regeling is als programmalijn 0 ingebed in de Urban Energy tender. Hiermee is er samenhang met het programma van TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. Op verzoek van de ministeries van EZK en BZK moedigden RVO.nl en de TKI Urban Energy aan om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.