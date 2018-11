Gasloze woningen in gebiedsontwikkeling Alblasserdam

In Kade Noord in Alblasserdam komen 33 duurzame, gasvrije woningen te staan. Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM werkt in samenwerking met VolkerWessels Vastgoed en Kroon & de Koning, om in totaal zes kadewoningen en 27 luxe appartementen te laten verrijzen.

Kade Noord is het afsluitende project in de gebiedsontwikkeling De Werven in Alblasserdam. Het gebied ligt aan de rivier De Noord en wordt gerealiseerd op de voormalige scheepswerf. Binnen de ontwikkeling is er een hoge ambitie op het vlak van energie en comfort.

Om dat in te vullen worden alle woningen uitgevoerd met vloerverwarming, zonnepanelen en een individuele bodemwarmtepomp. In combinatie met een goede isolatie zorgt dat voor een zeer energiezuinige woning, die duurzaam en toekomstbestendig is. Dankzij de bodemwarmtepomp is gas niet meer noodzakelijk.