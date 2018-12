Duurzaam Gebouwd Congres 2019: aan de slag met verduurzaming in Fryslân

In het aankomende Duurzaam Gebouwd Magazine (#41) interviewen we gedeputeerde Michiel Schrier van provincie Fryslân. Hij vertelt meer over verduurzamingsinitiatieven, innovaties en proefprojecten in de regio. Daarnaast beantwoordt hij een belangrijke vraag voor partijen die de handen uit de mouwen willen steken: Kan de bouw- en vastgoedsector aan de slag met verduurzaming in Fryslân?

Jazeker, er is werk aan de winkel. Zo blijkt uit het interview. “Er moeten zo’n 270.000 woningen in Fryslân verduurzaamd worden. Ook moeten er nieuwe, klimaatneutrale huizen gebouwd worden.” Daarnaast moet de particuliere sector aan de slag. “Voor de verduurzaming van woonhuizen ontvingen we van het Rijk een subsidie van € 12 miljoen. Die is goed gebruikt door woningeigenaren om hun woning te laten isoleren. Nu kijken we vooral naar de vraag hoe we daarin een versnelling kunnen aanbrengen.”

Inzetten op verduurzaming

De drie thema’s van het Duurzaam Gebouwd Congres zijn #VanGasLos, Circulariteit en Ketensamenwerking. Drie onderwerpen die de bouw- en vastgoedsector bezighouden de afgelopen én komende jaren. Ook voor de provincie zijn de thema’s focuspunten. “Het is heel belangrijk voor Fryslân dat bedrijven inzetten op verduurzaming, want het geeft werkgelegenheid en kennis. Vernieuwend denken over circulair bouwen en hergroeibare grondstoffen gebruiken om bijvoorbeeld isolatie te maken. Denk aan vlas en dat soort zaken.”

Duurzaam Gebouwd Magazine

Benieuwd naar het volledige interview met gedeputeerde Schrier? Lees het volledige stuk van schrijver Tom de Hoog in Duurzaam Gebouwd Magazine #41, dat begin december verschijnt.

Is je interesse gewekt en wil je er bij zijn op 14 februari in Leeuwarden?

