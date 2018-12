Best gelezen 2018: nummer 9

De nummer 9 in onze top 10 best gelezen artikelen van 2018 is ‘Samsom: wijk voor wijk verduurzamen’. De wijk voor wijk-aanpak die hij tijdens Building Holland 2018 presenteerde, trok veel lezers naar dit artikel.

In het stuk gaat Samsom onder andere in op hoe de bouw- en vastgoedsector er op dit moment voor staat en wat er de komende jaren nog moet gebeuren. De manier waarop we de grote opgave kunnen aangrijpen, kwam naar voren in de publicatie.

Hoe gaan we de immense klus klaren om in totaal 8 miljoen gebouwen te verduurzamen? De hamvraag is: hoe gaan we die immense klus klaren? Samsom: “Dat begint door met elkaar te gaan samenwerken. Er is een tijd geweest dat de zonnepaneelproducenten afgaven op de windturbine-sector, en de biogasproducenten niets wilden horen over warmte-/koudeopslag. Die tijd ligt nu definitief achter ons. Alle opties zijn nodig.”

Het volledige artikel lees je op DuurzaamGebouwd.nl.