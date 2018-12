Best gelezen 2018: nummer 3 

We zijn aangekomen bij de top 3 van best gelezen artikelen van 2018. Op plek 3 is het artikel ‘Wet VET zet bouwsector op scherp.’ In dit artikel maakten we een rondje langs verschillende belanghebbenden om te reageren op het aardgasverbod per 1 juli 2018.

De reacties werden gepeild vanuit diverse disciplines. Zo vond Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars dat de overheid een compliment verdiende voor het krachtige doorpakken. Directeur stedelijke ontwikkeling & economie Lennert Middelkoop van gemeente Utrecht geeft aan dat zijn gemeente blij is met de wet. “Al jaren pleiten wij om te stoppen met gasleidingen naar nieuwe woningen en gebouwen. Daarom is Utrecht blij met deze wet, die helderheid geeft aan alle marktpartijen én aan kopers.”

Benieuwd naar de andere reacties op deze wet? Lees het volledige artikel op DuurzaamGebouwd.nl.