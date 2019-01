Laagtemperatuurwarmtenetten centraal bij Open Source-bijeenkomst

Op 28 januari 2019 vindt de volgende Merosch Open Source-bijeenkomst plaats. Dit keer buigen experts zich over laagtemperatuur-warmtenetten, een vervolg op een eerdere bijeenkomst die veel deelnemers naar zich toe trok.

Centraal staan de kansen voor laagtemperatuur (LT)-warmtenetten, een interessant alternatief voor aardgas en hoogtemperatuur-warmtenetten. Zo’n LT-net vraagt om meer aandacht voor woninginstallaties en technieken om warm tapwater te bereiden.

Om de kansen en voordelen van LT-warmtenetten te duiden wordt een praktijkcasus beetgepakt. De monitoringservaring van het LT-net in Roosendaal, een van de twee LT-netten in Europa, komt naar voren. Aan de hand hiervan delen experts kennis tijdens de bijeenkomst. Dick Maaskant, directeur van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) licht het project toe tijdens de Open Source-meeting.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

Het bijzondere aan Merosch Open Source is, dat naar aanleiding van de aanmeldingen en de aangegeven kennis het definitieve programma en sprekers worden samengesteld. (Het programma en de deelnemerslijst ontvangt u een week van tevoren). Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat dit met zorg wordt uitgekozen. Heeft u dus zelf een vraag of kennis die u graag wilt delen? Dan kunt u dit aangeven op het aanmeldformulier en na zorgvuldige selectie kan het zijn dat u gevraagd wordt om te spreken.

13.00 – Inloop koffie / thee

13.30 – Start/Welkom

Esther Wagensveld & Ronald Schilt (dagvoorzitter vanuit Merosch)

13.35 – Kennismakingsronde deelnemers, eigen vragen toelichten

14.05 – Korte intro LT-warmtenetten en perspectieven hiervan –Ronald Schilt (Merosch)

14.20 – Praktijkervaring met het LT-warmtenet uit Roosendaal

Dick Maaskant (directeur Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER)

14.50 – Pauze

15.00 – Innovatief tapwatersysteem voor LT -warmtenetten – Dick Maaskant

15.15 – Deelnemer A (iemand aan de hand van de inschrijvingen)

15.35 – Deelnemer B (iemand aan de hand van de inschrijvingen)

15.55 – Afsluiting – Ronald Schilt (dagvoorzitter Merosch)

16.30 – Einde / Borrel

Wanneer?

Maandag 28 januari 2019

Locatie

De open source sessies vinden plaats in een gerenoveerde gymzaal uit 1955. Het adres is: Eendrachtsweg 3, 2411 VL in Bodegraven.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actievebijdrage verwacht.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. Aanmelden verloopt via dit formulier.

Doelgroep

De doelgroepen voor deze Merosch Open Source zijn: gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Bij overboeking van de Open Source krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Meer informatie is te vinden op de website van Merosch.