Aftrap van uitverkochte eerste leergang voor aardgasvrije gebouwen en gebieden

De kick-off van de nieuwe opleiding voor aardgasvrije gebouwen en gebieden vond plaats tijdens Building Holland 2019 in de RAI Amsterdam. Initiatiefnemers Nieman, TVVL en Duurzaam Gebouwd ontvingen een enthousiaste groep professionals voor de eerste module van de volledig uitverkochte eerste leergang.

Foto: De eerste groep met enthousiastelingen poseert voor de camera.

Voor professionals vanuit de gehele bouw- en vastgoedbranche is het basiscertificaat een hele mooie start. Hierdoor leert iedereen dezelfde principes en dezelfde taal te spreken en deelnemers krijgen inzicht in elkaars beweegredenen, verplichtingen en bezwaren.

Beleid, techniek en context

Bij de start van de eerste groep werd het nut van de opleiding direct bewezen. Boeiende discussies ontstonden door de diverse samenstelling van de groep. Duurzaam Gebouwd-expert Harm Valk vertelt ons meer over de bijeenkomst: “De deelnemers hebben bijna allemaal inhoudelijke kennis op onderdelen als techniek en bewonersbegeleiding, of ervaring met transitievormen naar gasloze oplossingen. Wat nog ontbreekt is kennis over het beleid, techniek en context en vooral inzicht in elkaars kennis en randvoorwaarden.”

Gevarieerd gezelschap

Niet alleen de aanbodkant van de markt was vertegenwoordigd, maar juist deelnemers van gemeenten, woningcorporaties, en ingenieurs- en adviesbureaus zorgden voor een mooi gemêleerde groep cursisten die elkaar écht verder kunnen helpen. “Bij de kick-off waren onder meer 2 woningcorporaties, 5 gemeenten, 4 installatiebedrijven en 7 adviseurs aanwezig.” Deze diversiteit in deelnemers gaf de grote uitdaging voor de aardgasvrije gebouwde omgeving aan: een integrale opgave waarvan de basis van de oplossing ligt in verbinding van betrokkenen.

Nieuwe zienswijzen

Er kwamen diverse belangrijke inzichten uit deze eerste sessie. “Er is niet ‘één’ oplossing voor gasloze wijken, woningen of gebieden. Het is nog zoeken naar een passende oplossing per locatie. Het beleid is nog in ontwikkeling en er is een belangrijke rol voor de Regionale Energiestrategie en het gemeentelijk Warmteplan. Die moeten beiden voor het einde van 2021 gereed zijn.”

Kennisdelen

De tweede groep start op 29 mei aanstaande. Het is nog mogelijk om je voor deze tweede editie aan te melden, via deze link. Hier lees je meteen meer informatie over het doel van de opleiding en de vaardigheden en kennis die je ermee vergaart.