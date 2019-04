CasaNova verleidt tot duurzame keuze van warmte

Het centrum van Rotterdam krijgt er een iconisch gebouw bij: de CasaNova. De 116 koopwoningen en commerciële ruimtes daarin gaan duurzaam verwarmd worden.

De CasaNova is een 110 meter hoge woontoren met drie appartementen per verdieping. Opvallend is de eigenzinnige, driehoekige vorm met slanke taille. Het gebouw aan de Rotterdamse Wijnhaven krijgt een onderbouw die gedeeld wordt met het nieuwbouwproject The Muse.

Beide projecten worden gebouwd door SBB Smits in opdracht van Wilma Wonen. De gebouwen zijn ontworpen door BARCODE architects en net als The Muse wordt ook de CasaNova verwarmd met duurzame Warmte van Eneco.

Stadswarmte

Voor de nieuwbouw van de 116 appartementen, 2 algemene ruimten en 2 commerciële ruimten worden 120 individuele stadwarmte-aansluitingen (CW4-6) gerealiseerd. De installatie wordt vanuit het regelstation in de plint opgebouwd in twee druktrappen.

Over dit duurzame initiatief vertelt Jos Apswoude (Eneco): “De restwarmte is afkomstig van bedrijven uit de Rotterdamse haven en draagt prima bij aan de duurzaamheidseisen voor nieuwbouw in Rotterdam. Dat was ons al duidelijk voor The Muse en daarom wilden we dit concept ook graag toepassen voor de CasaNova.”

Hoog wooncomfort

De CasaNova biedt unieke voorzieningen en services aan haar bewoners. Zo is er op de vijfde verdieping een collectieve daktuin van 1500 vierkante meter, die een grote, ontspannende en groene ontmoetingsplek wordt, exclusief voor de bewoners van de beide torens. Verder komen er gastenkamers, die ter beschikking staan voor de bewoners, een gemeenschappelijke keuken en een fitnessruimte.

Gemak en comfort zijn cruciale onderdelen van het aanbod en daarbij is een goed werkend en comfortabel klimaatsysteem een must. Het voor de CasoNova ontwikkelde systeem heeft zich al bewezen voor wat betreft betrouwbaarheid en individuele regeling.

De woningen die verwarmd worden met Warmte van Eneco dragen bij aan de vermindering van de CO 2 -uitstoot en aan het verduurzamen van Nederland. Bewoners hoeven dus op termijn niet meer om te schakelen en zijn klaar voor de toekomst.

Bekijk nu de virtual reality tour van de CasaNova.

Foto boven: Wilma Wonen