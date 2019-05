VanGasLos op Energie Forum ‘Building Heat Solutions2’

De complete Nederlandse vastgoedvoorraad moet #VanGasLos. Een forse opgave waarvoor samenwerking en kennisdeling essentieel zijn. Om die reden organiseert de Duits-Nederlandse Handelskamer het event Building Heat Solutions2, op het Rabobank Hoofdkantoor in Utrecht op 18 juni.

Tijdens het Energie Forum komen innovators en koplopers met elkaar in contact, om de vastgoedwereld van morgen te vormen. Het doel is om internationaal verbindingen te leggen en nieuwe businesscases te formuleren. “Duitse bedrijven hebben een van onschatbare waarde aan kennis in huis, met betrekking tot het duurzaam verwarmen van gebouwen op allerlei manieren”, geeft Anouk Iuzzolino van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) aan.

Innovaties voor #VanGasLos

Naast discussies en netwerkmoment is er een plenair programma. Hierin pitchen 8 Duitse ondernemingen hun toepassingen op het gebied van warmte- en energiewinning. Het aanbod is divers: van energie uit afvalwater tot isolerende muurverf en vernieuwende pv-systemen.

Drijvende gebouwen en wijken

Op het podium staat tevens architect Johannes Hegger, die uitlegt hoe je duurzaamheid is gebouwen zekerstelt. Thi Tru Thrang Nguyen legt uit hoe drijvende gebouwen en wijken de stad van de toekomst kunnen vormen en Anke Verhagen van Rabobank gaat in op financieringsvraagstukken.

