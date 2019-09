Startschot: derde editie van opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving 

Tijd om kennis te delen! Editie 3 van de populaire en succesvolle opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving staat op de rol. Woensdag 18 september is de dag waarop de opleiding van TVVL, Nieman Raadgevende Ingenieurs en Duurzaam Gebouwd weer van start gaat.

Dat de opleiding partijen bij elkaar brengt en de energietransitie versnelt, is inmiddels duidelijk. Zo besteedden we aandacht aan de visie van twee deelnemers op de meerwaarde van de leergang. Hier werd onder andere duidelijk dat er boeiende discussies ontstonden vanwege de diversiteit aan deelnemers en er nieuwe samenwerkingen ontstonden. Het profiteren van elkaars expertise vormt dan ook een belangrijk voordeel van het deelnemen aan de opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving.

We lieten je ook zien wat het resultaat was van de opleiding: bijna 20 deelnemers behaalden een certificaat en doorliepen vijf modules. Hierin kregen ze onder andere een introductie over een gasloze gebouwde omgeving, handvaten voor een wijkgerichte aanpak en praktijk- en succesvoorbeelden aangereikt. Een impressie krijg je in dit artikel.

Ook enthousiast geworden over het versnellen naar een aardgasvrije omgeving? Dan wil je je natuurlijk inschrijven voor deze opleiding, die je in contact brengt met nieuwe samenwerkingspartners en nieuwe inzichten geeft om de energietransitie vorm te geven. Dat doe je op deze pagina, waar je tevens meer praktische informatie krijgt.