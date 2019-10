Draaiboek voor communicatie met bewoners bij NOM-renovatie

Technisch is alles mogelijk bij de verduurzaming in de bouw, maar hoe communiceer je met bewoners daarover? Check het speciale draaiboek.

Corporaties en bouwbedrijven moeten eerlijk en helder communiceren met bewoners over het renoveren van hun woningen naar nul-op-de-meter. Dat concludeert Energielinq uit eerdere ervaringen, zoals in Heerhugowaard. Daar begon het proces met een brief aan huurders, die lazen dat woningcorporatie Woonwaard en bouwbedrijf BAM een prototype gingen maken van een nul-op-de-meterwoning.

Een van de vijf rijtjeshuizen van een woonblok in de Bosboomstraat werd geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen op het dak, waarna de huurders een kijkje konden nemen. Het was winter. In het huis viel sommigen direct op dat het warm was en het niet tochtte zoals in hun eigen huis. Een vrouw merkte op dat het rustig was, doordat de dikkere ramen minder geluid doorlaten. Bewoners raakten enthousiast.

Peil interesse

Na het tonen van de modelwoning vroegen Woonwaard en BAM aan de huurders of ze ook een nul-op-de-meterwoning wilden. Geïnteresseerden moesten eerst met hun buren in hun eigen blok gaan praten om overeenstemming te vinden. Als het hele blok akkoord zou gaan, kwamen de huurders in aanmerking voor een renovatie. De bewoners kregen twee weken de tijd om zich per blok aan te melden. Van de 22 woonblokken hebben zich uiteindelijk 10 aangemeld. Het blok met de modelwoning kwam als eerste aan de beurt. Dat werd gerealiseerd in april 2014.

Over het resultaat - een comfortabele woning die er als nieuw uitziet - zijn de bewoners tevreden. Over het proces, zo blijkt uit een onderzoek van BAM, is bijna de helft van de bewoners ontevreden. Wellicht omdat de renovatie langer duurde dan gepland.

“Ik zag er als een berg tegenop, want ik houd niet van troep, maar achteraf viel het me erg mee”, zegt een van de huurders. Een andere vrouw is negatiever: Zij was het huis tijdens de renovatie ontvlucht. “Ik zag het echt niet zitten om ’s ochtends om zes uur op te staan”, zegt ze. Ook werd haar computer gestolen en zorgde een lekkende douchebak voor waterschade. Haar woning had ‘de meeste pech’.

Praktischer communiceren

BAM was verantwoordelijk voor de communicatie met de bewoners in Heerhugowaard. Als werkvoorbereider deed Linda van Leeuwen de technische en sociale voorbereiding van de renovatie naar nul-op-de-meter. Ze heeft zich voorgenomen om nog praktischer te communiceren.

“In de planning stond bijvoorbeeld dat op die-en-die dag de badkamer zou worden gesloopt. Punt. Maar sommige mensen staan er dan niet bij stil dat ze dan geen toilet, bad, douche en warm water hebben. Dat moeten we dus letterlijk zeggen. En dat ze tijdelijk een chemisch toilet krijgen. En ergens anders, bijvoorbeeld in de modelwoning, moeten douchen.”

Vermijd vakjargon

Astrid André is voorzitter van de bewonerscommissie en deed mee aan de pilot in het eerste woonblok. Ze adviseert om niet te veel dure extra opties te geven bij sociale woningbouw: “Een dure optie is eigenlijk geen optie.” Ze benadrukt dat nul-op-de-meter voor iedereen toch nog wel een heel ingewikkeld verhaal is.

“We hebben gevraagd om meerdere informatieavonden te organiseren om het allemaal nog eens goed uit te leggen. De bouwer en de corporatie gebruiken veel te veel vakjargon. Bewoners willen gewone taal en illustraties. Dus voor de tweede fase worden duidelijke afbeeldingen gemaakt.”

Check hier het complete Draaiboek bewonerscommunicatie

Bron: Energielinq/stroomversnelling

Bekijk ook het filmpje: