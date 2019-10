Duurzame huizen zetten deuren wagenwijd open

Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route (2 & 9 november) laten huiseigenaren in heel Nederland zien hoe zij hun huis veel duurzamer hebben gemaakt.

Wil je ook uit de eerste hand de ervaringen met de verduurzaming van een woonhuis zien en horen? Meld je dan aan op https://duurzamehuizenroute.nl/ en bekijk bij jou in de buurt welke huizen er allemaal meedoen. Er zijn op de website allerlei soorten huizen te vinden, van vrijstaand tot een tussenwoning en van monumentaal tot nieuwbouw. Je kunt de komende twee zaterdagen ook huizen bezoeken afhankelijk van het bouwjaar, type woning of onderwerp.

Deskundigen aanwezig

De huiseigenaren ontvangen je graag om te vertellen hoe zij hun huis energiezuinig hebben gemaakt. Zij geven rondleidingen of delen ervaringen aan de keukentafel. Welke vragen wil jij stellen? “Wel of geen spouwmuurisolatie? Hoe bevalt gasloos wonen? Hoeveel geluid maakt jullie warmtepomp? En wat zou je anders gedaan hebben?”

Sommige eigenaren stellen hun huis open en nodigen daar ook nog deskundigen bij uit, zoals hun installateur of architect. Zij geven je aanvullende informatie over specifieke onderwerpen. Bij de deelnemende huizen wordt vermeld of er deskundigen aanwezig zijn.

Vooraf inschrijven op de te bezoeken woningen is verplicht. Veel huiseigenaren zijn overigens via de website het hele jaar door te benaderen voor vragen of aanvullende informatie via het contactformulier bij hun woning.

Handig: via de kaart (klik naast 'lijst' op 'kaart') van Nederland kun je zien welke van de 1400 duurzame huizen er in jouw regio meedoen. Veel plezier!

In ons magazine #45 dat nog voor Kerstmis verschijnt, komt een uitgebreid verhaal over de verduurzaming van de woning van Duurzaam Gebouwd-expert Rudy Grevers.