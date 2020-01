Het wennen aan een verduurzaamde woning vraagt van elke bewoner een ander, nieuw gedrag. Om die verduurzaming effectief te maken, wil de Gedragscommunity de informatievoorziening over bewonersgedrag aanzienlijk verbeteren.

In een verduurzaamde woning zijn niet alleen de installaties voor verwarming en energie veranderd. Die installaties geven ook anders warmte en vaak moet er ook nog gekoeld worden. Het energieverbruik daalt echter meestal veel minder dan mogelijk is.

Uit onderzoek van de Gedragscommunity (‘Review on how to realise sustainable behaviour change in practice’; Marjolein Overtoom, TU Delft) blijkt dat bewoners in verduurzaamde woningen een diversiteit aan positief en negatief gedrag vertonen. Ze geven dat gedrag ook aan anderen door, waardoor dat gedrag zich in groepen versterkt en van invloed is op de besluitvorming van bewoners, van hun keuzen, medewerking en van investeringen.

Na ruim zestig jaar aardgas als belangrijkste energiebron zijn we bovendien ontwend om met andere installaties om te gaan. Willen we de energietransitie effectief maken, dan is er nieuwe kennis over duurzaam bewonersgedrag nodig. De beschikbare kennis is momenteel versnipperd en ligt onder andere bij woningcorporaties en bouwondernemingen in kasten en laden.

Vliegwiel

De Gedragscommunity is die kennis in 2019 gaan bundelen om de ‘Duurzame Energietransitie’ effectief te versnellen. Een aantal vragen op dit terrein konden al beantwoord worden, maar velen bleven onbeantwoord. Er zijn meer onderzoeken en inzichten nodig.

Daarom worden bedrijven, gemeenten en woningcorporaties uitgenodigd om in 2020 hun kasten op het bureau van de Gedragscommunity te legen. De Gedragscommunity wil het vliegwiel worden voor de 1 miljoen nieuwe en 2,5 miljoen te renoveren woningen, om zo het gedrag van bewoners maximaal te laten aansluiten op de energietransitie. Sluit je ook aan bij de ‘Snelle Duurzame Gedragscommunity 2020’ voor het bereiken van de juiste investeringen en een optimaal duurzaam effect.

Op 6 februari wordt in Assen een vervolgsessie van de Gedragscommunity georganiseerd tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Lees hier alles over het programma. Ook tijdens Building Holland (24-26 maart, RAI) is de Gedrragscommunity present tijdens het seminar Bewonersparticipatie en gedragsverandering.