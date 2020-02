Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

De grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving vraagt om zogenaamde aardgasvrije renovatiearrangementen. Zoek jij ook samenwerking rond deze ontwikkeling voor woningen en utiliteitsgebouwen? Kom dan op 5 maart naar Utrecht.

Deze maand opent de nieuwe innovatiesubsidieregeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie (MOOI), waarop (nieuwe) integrale projectconsortia een voorstel kunnen indienen. Met deze regeling komt er veel budget beschikbaar voor grote samenwerkingsverbanden. TKI Urban Energy organiseert daarom matchmakingbijeenkomsten rond verschillende thema’s om de consortiumvorming te ondersteunen.

Aansluiten

Het is, zo meldt TKI Urban Energy, zaak dat we aan de slag gaan met de ontwikkeling van de genoemde samenwerkingsvormen voor veelvoorkomende gebouwtypen waar grote energetische verbeteringen mogelijk zijn. Zo’n arrangement omvat een vooraf gestandaardiseerde verzameling van (deel)aanpassingen voor de aardgasvrije verwarming (of koeling) van een gebouw en sluit aan bij de (toekomstige) energie-infrastructuur in de wijk. Ook moeten de technische en procesmatige innovaties aansluiten bij de latente behoeften van eigenaren en gebruikers, zoals gebruikersgemak en comfortbeleving.

Het gaat dus niet alleen om producten, maar ook om diensten die gebruikers ontzorgen of ondersteunen. Verder zijn een vergaande industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces noodzakelijk om de gewenste uitvoeringscapaciteit te bereiken en een kostenreductie van 20-40% te realiseren.

Wat kun je verwachten op 5 maart?

Een breed publiek: overheid, kennisinstellingen, componentenleveranciers, aannemers, ontwerpers, architecten, energieadviseurs, financiers, system integrators, bewoners, wooncorporaties... en andere relevante partijen

Matchmaking en gelegenheid om te netwerken en contactgegevens uit te wisselen met potentiële samenwerkingspartners

Kennisuitwisseling en inspirerende presentaties

Informatie over de MOOI-regeling en andere, interessante subsidies en financieringsmogelijkheden

Voorlopig programma

13.00 inloop

13.30 introductie en presentaties (o.a. MOOI regeling, pitches)

13.45 speeddating

14.45 koffie

15.00 matchmaking

16.30 borrel en netwerken

Locatie: De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht

Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst gaat TKI Urban Energy alvast aan de slag om goede matches te maken tussen de deelnemers. Meld je daarom zo snel mogelijk aan, en deel alvast zoveel mogelijk informatie via het aanmeldformulier.

Alle info vind je hier.