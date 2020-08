Soesterdal is het eerste all-electric restaurant van Nederland

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg is het eerste all-electric restaurant van Nederland gerealiseerd: Café Restaurant Soesterdal. Windgesteldheid, zon-oriëntatie en materiaalkeuze waren bepalend in het realiseren van comfort en energiebesparing.

Foto boven: door Rob van Esch

Soesterdal staat op het terrein van een voormalige vliegbasis, omringd door ongerept natuurgebied met recreatieve mogelijkheden en gelegen tegenover het Nationaal Militair Museum. VOCUS architecten maakte in opdracht van SEMS groep een duurzaam ontwerp voor het horecapaviljoen. De vorm en materiaalgebruik van het pand verwijzen naar de hangars die vroeger rondom de vliegbasis stonden.

Duurzaamheid

Het paviljoen is zeer energiezuinig door isolerend triple glas in combinatie met een slim installatieconcept. Er is een waterinfiltratie gemaakt waarmee het regenwater op natuurlijke wijze in de bodem terugkomt en door ‘droge verbindingen’ kunnen materialen eenvoudig hergebruikt worden. Daarmee voldoet het paviljoen aan het noodzakelijke streven naar meer circulariteit.

De duurzame ambitie is ook zichtbaar in de PV-panelen op het schuine dak. Deze leveren de stroom voor het allereerste all-electric restaurant in Nederland. Verwarming, koeling, verlichting en het bereiden van alle gerechten wordt gerealiseerd zonder gebruik van fossiele brandstoffen. De rest van het dak is voorzien van sedum vegetatie. De extra massa zorgt voor een goed binnenklimaat. Door gebruik te maken van slimme oplossingen op het gebied van energie, en klimaatbeheersing staat er een gebouw dat bijdraagt aan duurzaam beheer en gebruik van het natuurgebied.

Foto door Rob van Esch

Ontwerp

In het ontwerp is rekening gehouden met de loop van de zon. Het lessenaarsdak is hellend richting het zuiden met overstekken aan de zuid- en westzijde. De overstekken zorgen voor een aangenaam binnenklimaat door beschaduwing op het terras en zorgen voor beschutting voor de gasten. Hoge glazen puien zorgen voor voldoende daglichttoetreding en verbinden de binnenruimte met de omliggende terrassen en speeltuinen. De noordzijde is maximaal geopend richting het vliegveld met een glazen pui van twee verdiepingen hoog, wat een weids uitzicht over het natuurgebied creëert.

Andere ruimtes in het paviljoen, zoals de multifunctionele ruimte op de extra verdieping en vanachter de bar, is het pand zo ingericht dat telkens een ruim uitzicht word gewaarborgd. De keuken en de toiletten liggen aan de oostzijde. De gesloten gevels aan deze zijde voorkomen opwarming van het paviljoen door de ochtendzon. Deze gevels zijn voorzien van verduurzaamd hout die naar binnen doorloopt. Aan de binnenkant zorgt het hout voor een warme sfeer en een goede akoestiek, terwijl de stalen constructie, het glas en stalen dak voor een industriële uitstraling zorgen.

Foto door Rob van Esch