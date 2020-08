Woonlastenneutraal verduurzamen is wél financieel aantrekkelijk

Persbericht Samen Energie Neutraal 26 augustus 2020 Conclusies van Rapport ‘Woonlastenneutraal Koopwoningen Verduurzamen’ van het Planbureau voor de Leefomgeving eenzijdig en te pessimistisch Het PBL Rapport is te eenzijdig en te pessimistisch omdat het rapport van verkeerde uitgangspunten uitgaat en energieneutraliteit onjuist definieert. Daardoor komt het rapport tot een veel hogere kostenberekening voor huishoudens om energieneutraal te worden dan nodig is om het doel te bereiken huishoudens geheel energieneutraal te maken. Het eerste verkeerde uitgangspunt staat al in de tweede zin van het rapport, namelijk: “In 2050 moeten alle woningen van het gas afgekoppeld zijn; voor 2030 moet al een flink aantal woningen zijn aangepakt.” (PBL-rapport pag. 4) Woningen kunnen energieneutraal worden met aansluiting op het gasnetwerk als het gasnetwerk wordt gevoed met groen gas. En groen gas kan tegenwoordig ook gemaakt worden van onze poep. In gesloten vaten bouwen bacteriën een hoge druk op waardoor in één stap gas (methaan) van Slochterenkwaliteit ontstaat en in water opgelost CO2. Voeg waterstof toe en dezelfde bacteriën verbinden die waterstof met de aanwezige CO2 en de groengas hoeveelheid wordt verdubbeld. Dat laatste proces kan ook worden gerealiseerd buiten het rioolstelsel om. Zo kan ongeveer de helft van het huidige aardgasgebruik van de huishoudens gedekt worden met groengas (zie https://bareau.nl/ ). Het tweede verkeerde uitgangspunt in het rapport is dat het voor energieneutraliteit noodzakelijk is om woningen met energielabel van G t/m C naar energielabel B te brengen met isolerende maatregelen: “In deze strategieën wordt aangenomen dat isolerende maatregelen naar het niveau van ongeveer energielabel B voldoende zijn om de woning gasloos te verwarmen, en dat de zonnepanelen op het dak voldoende energie opwekken om op jaarbasis evenveel elektriciteit op te wekken als verbruikt wordt.” (PBL-rapport pag. 17). In de klimaatdiscussie is voor woningen het hoofddoel energieneutraliteit van alle woningen en hoe die zo goedkoop en efficiënt mogelijk te bereiken. Door de foute uitgangspunten wordt het doel van het PBL-rapport niet meer om de woningen energieneutraal te maken, maar om ze op label B te brengen. En dat is vreemd, want de onderzoekers stellen zelf dat de opvallende uitkomst van de geschatte energieverbruiken in het WoON2018 onderzoek is dat het gasverbruik van huishoudens in woningen met energielabels G en D nauwelijks van elkaar verschilt. “Een vergelijking van de schattingen met zowel de ruwe data uit het WoONonderzoek als waargenomen energieverbruiken van het CBS bevestigt echter de beperkte verschillen.” (PBL-rapport pag. 17). En als het elk jaar warmer wordt, dan worden deze verschillen nog minder. Kortom, dat is weggegooid geld. Zeker als huishoudens in label B woningen het zo warm in de zomer krijgen dat zij airco gaan aanschaffen. En zo komt het PBL dan ook tot de conclusie dat dit niet rendeert. En gelukkig zijn er voldoende verstandige mensen om dat dan ook niet doen. Maar wat dan wel? Want we willen wel energie neutrale woningen in 2050. Allereerst, de woningen niet van het gas af, maar van het aardgas af met groengas uit hun eigen poep en met groengas uit de verbinding tussen waterstof en bij voorkeur groene CO2. Maar ook hergebruik van grijze CO2 leidt tot minder opwarming, zolang we nog grijze CO2 uitgestoten. In een uitgebreid, door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd, onderzoek door de Stichting Samen Energie Neutraal (SEN) in samenwerking met de Afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen en een multidisciplinaire groep van technische experts is aangetoond dat energieneutraliteit van woningen wel kan worden bereikt zonder verhoging van de woonlasten, maar juist niet door woningen geheel of vergaand te isoleren. De oplossing ziet er als volgt uit: - Halveer het gasgebruik van huishoudens met een hybride warmtepomp; - 12 zonnepanelen om de elektriciteit voor de hybride warmtepomp duurzaam op te wekken; - Produceer de andere helft van het gasgebruik met groengas uit ons poep en uit de verbinding van waterstof met CO2; - Kierdichting. De daarvoor benodigde financiering bedraagt minder dan € 10.000,--. Het huis wordt zo in de winter duurzaam warm en koelt in de steeds warmere zomers ’s nachts weer lekker af. Zie een vergelijking van deze oplossing met die van het PBL-rapport ook in: https://www.samenenergieneutraal.nl/wp-content/uploads/2020/01/beslismodel-2020.pdf Reacties: https://www.samenenergieneutraal.nl/contact/