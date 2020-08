Huiseigenaren investeren liever in wooncomfort dan verduurzaming

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde eerder deze week dat het nu voor bijna niemand rendabel is om zijn huis te verduurzamen. Het aanpakken van de woning gaat echter niet alleen over ‘energiebesparing’ of ‘rendement’, maar ook over een fijne, comfortabele woning. In een nieuw kennisdossier van TKI Urban Energy wordt daar dieper op ingegaan.

Voor 2050 moeten alle Nederlandse woningen van het aardgas af. Desondanks loopt de verduurzaming van woningen nog geen storm. Het zou nog niet rendabel zijn. TKI Urban Energy stelt in een nieuwe kennisdossier echter dat de meeste huiseigenaren vooral willen investeren in een fijne en comfortabele woning. De energieprestaties zijn vaak van secundair belang.

TKI Urban Energy adviseert daarom aan de ontwikkelaars van innovatieve renovatie-oplossingen om meer in te spelen op die verbetering van het wooncomfort. Een win-winsituatie, want een huis met een comfortabel binnenklimaat, zonder geluidsoverlast, tocht en schimmel, is tegelijkertijd vaak ook een duurzamer huis.

Motivatie is cruciaal

In Nederland staan ruim 4 miljoen woningen die in het bezit zijn van particuliere huiseigenaren. Die woningen moeten de komende dertig jaar allemaal CO 2 -neutraal worden. De specifieke motivatie van de eigenaren voor de renovatie van die grote aantallen woningen is cruciaal. Uit onderzoek1 blijkt dat maar een klein deel van de huiseigenaren de woning renoveert vanuit het oogpunt van energiebesparing. Engels onderzoek laat zien dat mensen echter wel bereid zijn te investeren in een renovatie - en óók in energetische maatregelen - als hun woning er gezonder en comfortabeler op wordt.

Inspelen op gezondheid en comfort

Deze kennis biedt een nieuw perspectief voor partijen die huizenbezitters proberen te bewegen tot het renoveren van hun huizen. Door in te spelen op een gezond en comfortabel binnenklimaat kan de bereidheid voor een renovatie toenemen.

Bij een comfortabele leef- en werkruimte kan iedereen zich wel wat voorstellen. En zeker als de omstandigheden juist gebrekkig zijn: niemand houdt van tocht in z’n nek, hinderlijke geluiden, vocht en schimmel of een steeds fluctuerende temperatuur. Met een renovatie waarbij het binnenklimaat wordt verbeterd, is zowel wat betreft een gezonde en comfortabele leefomgeving als voor de energieprestaties van het gebouw, winst te behalen.

De ontwikkelingen op dit terrein staan nog in de kinderschoenen, maar er zijn al wel innovatoren die werken aan integrale oplossingen die én comfort, én gezondheid én verduurzaming bieden. Zo ontwikkelde een consortium in 2019 een isolerende binnenzonwering in combinatie met een innovatief ventilatiesysteem, dat zorgt voor zowel een goede warmtehuishouding als binnenluchtkwaliteit. Dergelijke oplossingen kunnen daadwerkelijk zorgen voor versnelling van de renovatie van de gebouwde omgeving in Nederland.

Innovaties binnenklimaat

Ondanks dat verschillende partijen de afgelopen jaren werkten aan innovaties voor producten, processen en diensten op het gebied van een gezond binnenklimaat, signaleert TKI Urban Energy dat er nog verdere ontwikkelingen op dit vlak nodig zijn, zowel op technisch systeemniveau als op sociaal-maatschappelijk vlak. Zo zijn er ontwerptools nodig voor een gezond binnenklimaat, modellen waarmee de prestaties tijdens de gebruiksfase worden getoetst en meetinstrumenten voor een betere binnenluchtkwaliteit.

Uiteindelijk moet echter vooral de huiseigenaar worden meegenomen in de bruikbaarheid van een goed binnenklimaat, het realiseren ervan en de gedragscomponent daarin. Technische maatregelen halen immers weinig uit als de bewoner op een warme dag de zonwering vergeet toe te passen of de ramen laat openstaan.

Ontdek nu veel meer over dit onderwerp in het complete kennisdossier (pdf) van TKI Urban Energy.

