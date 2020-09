Hoogste punt bereikt in hartje Boxtel

Met het bereiken van het hoogste punt is er een nieuwe mijlpaal bereikt in de realisatie van Princenlant IV, onderdeel van het gefaseerde project waaraan de afgelopen jaren in Boxtel wordt gewerkt. Iedere dag krijgen de 34 woningen meer vorm.

Onder meer in aanwezigheid van een groot aantal kopers, de Boxtelse wethouders Peter van de Wiel en Herman van Wanrooij en een afvaardiging van Hurks werd feestelijk stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van Princenlant. Voor de toekomstige bewoners meteen een mooie gelegenheid elkaar weer eens te ontmoeten, zij het op anderhalve meter afstand.

Het programma werd afgetrapt door de projectleider van Hurks, Frans van den Broek. Geen onbekende in het Boxtelse, aangezien hij ook bij eerdere fases van Princenlant was betrokken. “Met Princenlant IV worden de voordelen van bouwen volgens de principes van ons Leonardo-appartementenconcept zichtbaar. Leonardo is een wijze van conceptueel bouwen die ruimte laat voor architectuur die past in een parkachtige omgeving als Princenlant. De realisatie verloopt snel en levert nauwelijks verrassingen op. Princenlant IV is daarom niet alleen belangrijk voor de toekomst van de nieuwe bewoners, maar ook voor het bouwproces in het algemeen.”

Genieten

Daarna kwam wethouder Van de Wiel aan het woord. “De gemeente Boxtel is erg blij met deze nieuwe fase van de binnenstedelijke inbreiding Princenlant. We krijgen er 34 duurzame en gasloze woningen bij, maar ook bijzondere landschapsarchitectuur en groenvoorzieningen waarvan alle Boxtelnaren kunnen genieten. Een aanwinst voor Boxtel.”

Vervolgens was het tijd om de vlag te hijsen en het glas te heffen op een mooie toekomst voor de bewoners in hun nieuwe woning. Het toekomstbestendige, duurzame woongebouw van Princenlant is gebouwd volgens het appartementenconcept Leonardo van Hurks. Een vorm van modulair ontwerpen op basis van prefabbeton bouwelementen en slimme, standaard installatieoplossingen. Een innovatieve en efficiënte methode om een woningbouwproject te ontwikkelen en te realiseren met veel vrijheid in de architectuur.

Zonnepanelen niet nodig

De appartementen zijn 84 m² tot 127 m² groot en hebben allemaal een ruim balkon of dakterras en een eigen parkeerplek op het terrein. De appartementen zijn gasloos en energievriendelijk, dankzij een hele reeks van maatregelen. Zonnepanelen zijn daarbij niet eens meer nodig, maar zijn wel geplaatst om de energierekening van de algemene ruimten te drukken.

In de huizen zelf is hoogwaardige isolatie aangebracht en wordt warm water en vloerverwarming verzorgd door warmtepompen. De vloeren kunnen in de zomer ook nog iets aan koeling leveren. Verder zijn er een mechanische ventilatie met warmteterugwinning en elektrische kookplaten in de woningen verwerkt.

Het gebouw komt te liggen in een fraaie, parkachtige omgeving met een vijver en fruitbomen, en dat dichtbij het centrum en tal van voorzieningen. Met name senioren hadden veel belangstelling voor de appartementen, die in een handomdraai waren verkocht.

Princenlant fase IV maakt onderdeel uit van het gefaseerde project Princenlant. Dit wordt geheel door Hurks ontwikkeld en gebouwd en omvat in totaal 220 wooneenheden. Eerder realiseerde Hurks Princenlant fase I, II en III in de omgeving tussen de Hendrik Verheeslaan, de Hobbendonkseweg en de Brederodeweg.

Alle details over het nieuwe complex lees je in deze brochure.