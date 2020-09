Grachtenpanden in Amsterdam worden helemaal aardgasvrij

Twee grachtenpanden uit 1885 aan de Leidsekade in Amsterdam worden momenteel getransformeerd tot een volledig aardgasvrij complex. De renovatie is op zijn minst bijzonder te noemen gezien de historische waarde van de grachtenpanden. De grachtenpanden krijgen een nieuwe fundering en worden voorzien van klimaatinstallaties, zonnepanelen en actieve funderingspalen. De verwachte oplevering is december 2021.

Het aardgasvrij maken van de grachtenpanden is zeker geen gemakkelijke opgave. Eén van de grootste uitdagingen van de verduurzaming ligt juist in de beginfase. Er worden een nieuwe fundering en een kelderbak onder het pand gerealiseerd, die samen de basis vormen van het aardgasvrije gebouw. De complexe constructie bestaat uit maar liefst 54 funderingspalen, die gaan dienen als warmtewisselaar door energie uit de bodem te halen. “Gedurende het gehele funderingsherstel zijn de panden bewoond. Dat is beslist uniek”, aldus Sven Steps van Kernwaarde Groen. Kernwaarde Groen is verantwoordelijk voor het bouwmanagement en zorgt ervoor dat de verduurzaming juist wordt toegepast.

Op deze manier zijn de woningen klaar voor de toekomst

De woningen worden aan de voor- en achterzijde opnieuw geïsoleerd, waardoor er binnen een optimaal leefklimaat ontstaat. Ventilatie speelt hier een belangrijke rol. Een speciaal ventilatietoestel levert gefiltreerde ventilatielucht die wordt voorverwarmd door de warmte-inhoud van de afgevoerde lucht. De bodemwarmtewisselaar wordt ingezet voor de basislast van de ruimteverwarming. Radiatoren zien we niet meer terug: er wordt vloerverwarming toegepast. Zestien zonnepanelen wekken de overige energie op.

Een historisch pand in hartje Amsterdam

De Leidsekade en het Leidseplein hebben een rijk verleden. Het Leidseplein en de Leidsebuurt zijn ontstaan na de stadsuitleg van 1663. Door de groeiende bevolking werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw in Amsterdam besloten de bestaande grachtenstructuur naar het oosten toe uit te breiden.