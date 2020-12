Experimentele verwarming op waterstof in Uithoorn

Waterstof dat stroomt door het bestaande aardgasnet in Uithoorn. Dat is sinds vrijdag realiteit nu daar veertien sloopwoningen zijn geprepareerd voor tijdelijke verwarming met waterstof. Deze techniek staat mondiaal nog in de kinderschoenen en wordt nu voor het eerst in Nederland door Stedin toegepast.

Omdat de overheid van het aardgas af wil om uiteindelijk de CO 2 -uitstoot te verminderen, kan het verwarmen van woningen met waterstof in de toekomst een van de alternatieven zijn, naast volledig elektrisch en warmtenetten. In Uithoorn wordt dit nu in de praktijk onderzocht.

Bij de overstap van aardgas naar waterstof worden onder meer de bestaande gasleidingen en verbindingen onderzocht, zowel in de straat als in de woningen. Het verwarmen van de woningen gebeurt met speciale waterstof cv-ketels. Stedin werkt hierbij op basis van strenge veiligheidseisen en in nauwe samenwerking met de lokale brandweer en onder toezicht van de Veiligheidsregio.

Enkele weken

“In Uithoorn onderzoeken we in de praktijk hoe wij ons bestaande aardgasnet geschikt kunnen maken voor waterstof”, vertelt Marc van der Linden, CEO van Stedin. “Het waterstof stroomt gedurende een aantal weken door de gasleidingen om de huizen te verwarmen. Zo leren we wat een ombouw van aardgas naar waterstof precies betekent voor ons als netbeheerder en voor de partijen waarmee wij samenwerken.”

“Dat dit project nu in de praktijk gebeurt, is een mijlpaal voor Stedin. Het toont aan dat we de gebouwde omgeving, met de juiste stappen en een aantal aanpassingen in ons netwerk, technisch geschikt kunnen maken voor het gebruik van duurzame gassen en waterstof in de toekomst.”

Waterstof in de gebouwde omgeving

Stedin verwacht niet dat waterstof vóór 2030 een grote rol gaat spelen in de gebouwde omgeving, maar wel een belangrijke. Naast groen gas kunnen andere duurzame gassen op termijn wel een grote rol vervullen in de gebouwde omgeving. Waterstof kan daar zeker onderdeel van zijn.

“Om waterstof na 2030 als volwaardig alternatief te kunnen inzetten, is het belangrijk om nu kennis en ervaring op te doen en te ontdekken welke rol waterstof kan krijgen. Innoveren en experimenteren helpt ons om ervoor te zorgen dat wij gereed zijn voor de periode na 2030. Het bestaande aardgasnet is hierbij van grote waarde en krijgt een tweede leven.”

“Uit dit project komen vragen die we moeten beantwoorden, voordat we waterstof als volwaardige optie in de gebouwde omgeving kunnen inzetten. Daarbij is ook wet- en regelgeving vanuit de Rijksoverheid een belangrijk aspect.”

Stedin werkt in dit project samen met woningcorporatie Eigen Haard, de gemeente Uithoorn en energieconsultant DNV GL. De werkzaamheden aan de binneninstallatie worden door Feenstra uitgevoerd en Nefit Bosch en Remeha leveren de waterstof cv-ketels.

Bron: persbericht