‘Pak je verantwoordelijkheid als het gaat om een gezonde leefomgeving’

Na de eerste editie dit voorjaar organiseert Acquire Publishing dinsdag het tweede online Verbindingsfestival met als thema ‘Slimme en Gezonde Stad’. Met haar deelname aan dit grote, gratis online event geeft Heijmans invulling aan haar ‘verantwoordelijkheid als het gaat om gezonde leefomgevingen’.

Heijmans organiseert dinsdag voorafgaand aan het festival het symposium Gezonde leefomgeving dankzij sociale verbinding en wil tijdens dat online event mensen vanuit verschillende sectoren aan tafel krijgen om het thema gezondheid in woonwijken te bespreken. Joost Ruiterkamp voegt namens Heijmans toe: “Het gaat er ons voornamelijk om wat sociale cohesie voor impact hierop heeft.”

Verbindingen leggen

Voor Heijmans is het van belang hoe je bij gebiedsontwikkeling verbindingen kunt leggen, zowel met elkaar, met technologie als met de natuur. Ruiterkamp: “Zo hopen we een gezonde leefomgeving te maken en daarmee meer te doen dan alleen woningen uit een weiland te stampen.”

Donderdag 24 september ging het project Maanwijk in Leusden in de verkoop (beide foto's), een goed voorbeeld van wat Heijmans wil bereiken met een gezonde leefomgeving.

“De bouw- en vastgoedsector kan een grote impact bereiken op het vlak van gezondheid. Wij zijn de makers van de gebouwde leefomgeving en daardoor zijn we dé aangewezen sector om je verantwoordelijkheid te pakken als het gaat om gezonde leefomgevingen. Heijmans zet hier daarom vol op in.”

Meetbaar

Een gezonde leefomgeving creëer je niet zomaar. Welke tools helpen Heijmans daarbij? Ruiterkamp: “Om te weten of iets inderdaad gezond is, moet het wel eerst meetbaar gemaakt worden. We doen dat op dit moment onder andere met behulp van sensoren. Verder proberen we zoveel mogelijk hulp in te schakelen van partners die hier nog veel meer van weten. Zoals het Longfonds, het RIVM en verschillende universiteiten.”

Alle betrokken partijen

“Met onze inzet en aanwezigheid tijdens het festival”, vervolgt Ruiterkamp, “willen we iedereen motiveren en stimuleren. Als we allemaal een extra stap zetten voor verduurzaming kan het hard gaan. Het belangrijkste hiervoor is het vooraf doelen stellen en het hierin meenemen van alle betrokken partijen.”

Kijk dus dinsdag tijdens het gratis Verbindingsfestival goed uit naar alle mogelijkheden om onderling contact te leggen en bezoek de verschillende podia. Ruiterkamp is met name benieuwd “naar de manier waarop gemeenten en andere overheidsorganisaties hieraan vorm willen geven, met concrete doelen en hoe ze daar grip op houden”.

Programma Verbindingsfestival

09.30-11.30 Symposium Heijmans

11.30-18.00 Verbindingsfestival



Info Project Maanwijk