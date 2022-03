Dag tegen gas: help Oekraïne en het klimaat en geef tegengas

Om de Russische invasie van Oekraïne financieel en moreel tegen te werken, hebben experts op het gebied van de energietransitie hun krachten gebundeld met professionals uit de creatieve industrie. Met als resultaat: komende zondag 27 maart zeggen we massaal ‘dag tegen gas’.

Het is oorlog in Oekraïne. Deze oorlog wordt deels mogelijk gemaakt door opbrengsten van fossiele brandstoffen die verkocht worden aan het westen en dus ook aan Nederland. Deze geldkraan moet dicht. Dus het is tijd voor tegengas. Tijd voor minder leed, méér onafhankelijkheid van gas, betaalbare energierekeningen en meer liefde voor het klimaat. Hoe? Door te minderen in ons energieverbruik.

Daarom roept de organisatie van de actie iedereen op om elkaar te inspireren én activeren om het fossiele energieverbruik structureel te verminderen. Want uiteindelijk is de beste energie, geen energie. Zeg daarom ook op 27 maart: #dagtegengas (en alle andere fossiele brandstoffen).

De betrokken experts roepen mensen en bedrijven op om mee te doen door:

Zet je lampen en verwarming van het kantooruit.

Laat de auto staan. Controleer de bandenspanning.

Installeer een waterbesparende douchekop.

Zet je cv-ketel thuis op 60 graden.

Maak een inspirerende post waarin je aankondigt wat jij gaat doen of hebt gedaan en gebruik de hashtag #dagtegengas op Instagram, Twitter, Facebook of LinkedIn.

Deel de actie met zoveel mogelijk mensen, zoals de communicatiemanager in je bedrijf, en ook met vrienden en bekenden. Stuur ze een e-mail of een app. Zet het als bedrijf in je nieuwsbrief, plaats het op social media, enzovoorts. Voor het delen van deze actie als bedrijf kun je veel materiaal vinden op de website (zie: campagne kit).

Meer tips vind je www.dagtegengas.nu.



Met een aantal enthousiaste vrijwilligers is de afgelopen week een website uit de grond gestampt waarop tientallen tips staan wat jij nog meer kunt doen. Daarnaast is een succesvolle mediacampagne opgestart op Twitter (#dagtegengas was al trending), Instagram, Tiktok, LinkedIn en Facebook. Minister Jetten noemde de actie in een kamerdebat als goed initiatief en gaf aan dat hij ook meedoet.

Het is de bedoeling dat dit weekend flink veel energie wordt bespaard door huishoudens, bedrijven en andere organisaties. Daarnaast is dit natuurlijk ook een bewustwordingscampagne. Door zoveel mogelijk mensen en bedrijven te inspireren om beter om te gaan met energie, maken we duidelijk dat we met zijn allen bereid zijn te besparen. Zeker als we daarmee Oekraïne helpen.

Help mee. Voor Oekraine. Voor besparing. Voor het klimaat. Kleine moeite, groot plezier!

Oproep: Marjet Rutten.

Meer info: Dag tegen gas.