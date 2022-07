Vele duizenden woningen versneld van het aardgas af

In de Groningse wijken Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel worden vijfduizend woningen versneld van het aardgas afgehaald. Dankzij ondersteuning van het Nationaal Groeifonds worden de woningen aangesloten op het warmtenet van WarmteStad.

In totaal ontvangen twaalf warmteprojecten in heel Nederland gezamenlijk 200 miljoen van het Nationaal Groeifonds, een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Welk bedrag daarvan naar Groningen gaat, wordt later bekendgemaakt.

Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel zijn de drie wijken die voor 2030 van het aardgas gaan en op het warmtenet worden aangesloten. Al bijna zesduizend woningen en gebouwen zijn of worden binnenkort aangesloten.

“De bijdrage van het Nationaal Groeifonds is een enorme impuls”, aldus de Groninger wethouder energietransitie Philip Broeksma, “om het gebruik van aardgas versneld af te bouwen en over te stappen op een duurzaam alternatief dat het warmtenet is. Het aanleggen van de warmteleidingen is kostbaar, dus deze financiële bijdrage helpt ons om het voor alle partijen betaalbaar te houden.”

Erkenning

Het Groningse warmtenet wordt zoveel mogelijk gevoed door lokale en duurzame warmtebronnen, zoals restwarmte van datacenters. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden rond zonnewarmte. Hierbij wordt intensief naar de samenwerking met innovatiepartners gezocht.

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: “We werken aan een nieuw en toekomstbestendig Gronings energienetwerk, dat doen we samen mét onze omgeving. Denk aan partijen als woningcorporaties, bedrijven, bewoners, onderwijsinstellingen, coöperaties en wijkverenigingen. Daarom is het Nationaal Groeifonds ook een erkenning voor de gezamenlijke weg die we in Groningen zijn ingeslagen.”

Overstap particulieren

Het warmtenetwerk wordt in fases aangelegd. Dit betekent dat naast bedrijven en huizen van huurders, ook steeds meer woningen van eigenaren in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen worden aangesloten. Op dit moment zijn dat koopwoningen in De Larix en kunnen bewoners van Selwerd-Zuid nu ook kiezen om over te stappen op het warmtenet.

Bron: Persbericht gemeente Groningen

Foto boven (Shutterstock): In de wijk Paddepoel worden veel huizen van het aardgas afgehaald en aangesloten op het warmtenet.