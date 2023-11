Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen voldoende Nederlanders de voordelen en maken ze daardoor een weloverwogen keuze voor de beste oplossing?

Uit onderzoek van Quatt onder 500 respondenten blijkt dat onvoldoende Nederlanders op de hoogte zijn van de voordelen van een warmtepomp. Dat terwijl kloppende informatie essentieel is om een keuze te maken, om wel of niet voor de techniek te kiezen. Zo geeft wel 85% van respondenten aan dat ze onvoldoende weten om een goede keuze te maken over het al dan niet aanschaffen van een warmtepomp.

Vaagheden en vooroordelen

De plek herkennen om onafhankelijk advies in te winnen blijkt ook lastig: tweederde weet niet waar dit mogelijk is. En het terugverdienmodel is voor eveneens een fors percentage te vaag, 75% stelt zich daar vragen over. Ook zijn er vooroordelen. Zo verwacht de helft van de ondervraagden dat het proces rondom installatie ingewikkeld is en is bijna de helft bang voor geluidsoverlast.

Eerlijke informatie

Eerder bracht Duurzaam Gebouwd in een whitepaper al onder de aandacht dat het ontwerp en de plaatsing van de warmtepomp belangrijke eigenschappen zijn om de geluidsproductie van een warmtepomp te beperken. “Deze algemene opvattingen stroken niet met wat onze klanten ervaren”, geeft Marijn Flipse van Quatt aan. Minder dan 0,5 procent van het klantenbestand geeft aan dat ze last hebben van het geluid.

De noodzaak om het kennisniveau te verhogen is er. Dat moet volgens Flipse ook het uitgangspunt zijn, zeker omdat bijna de helft van de ondervraagden aangeeft een steentje bij te willen dragen aan duurzaamheid. “Een verplichting is wat mij betreft nooit de beste oplossing, omdat dit innovatie afremt”, gaat Marijn verder. “Voorzie woningbezitters van eerlijke informatie.” Op die manier wordt volgens hem vanzelf de meest passende oplossing gekozen.

Populariteit groeit

Tegelijkertijd groeit de populariteit van de warmtepomp en berichtte Nu.nl over een recordaantal van 167.000 warmtepompen geplaatst door installateurs in 2023. Dit naar verwachting uit het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024. Het aantal warmtepompen in bestaande huizen verdubbelt en nieuwbouwhuizen zijn standaard gasloos met een warmtepomp. Als gevolg van de verplichting in 2026 verwacht Techniek Nederland dat het aantal warmtepompen in woningen nog sneller toeneemt.