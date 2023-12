Werkagenda Energietransitie Den Haag als duurzaam kompas

Om de aanpak van de energietransitie te versnellen, stelde gemeente Den Haag de ‘Werkagenda Energietransitie’ op. Met deze eerste van vier werkagenda’s moeten doelstellingen uit de Kadernota Duurzaamheid concreet worden. “Met drie belangrijke projecten, veel acties en actieve betrokkenheid van bewoners laten we zien dat de energietransitie een gezamenlijke inspanning is.”

De Haagse energietransitie wordt ondersteund door drie projecten, waaronder de EFG-labelaanpak, gericht op de isolatie van meer dan 10.000 woningen per jaar. Ook versnelt het college de overgang naar duurzame energie als tweede initiatief. Zo kan het Constant Rebecqueplein uitgroeien tot een duurzame energiehub van Den Haag, dankzij beschikbare schone energie uit geo- en aquathermie, evenals restwarmte. Zo’n 50.000 huishoudens van Den Haag worden hierdoor voorzien van warmte en warm water. Het derde en laatste project gaat over de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen per wijk.

Duurzaam kompas

De werkagenda is volgens wethouder Arjen Kapteijns van Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen een kompas naar een duurzame kompas. “Het geeft richting aan onze inspanningen om klimaatneutraliteit te bereiken en legt de basis voor een stad waarin we streven naar een gezonde en groene leefomgeving.” Met een Haags Klimaatakkoord stelt de gemeente samen met bewoners en bedrijven afspraken op voor de langere termijn. Daarin worden de gezamenlijke acties die bijdragen aan de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2030 benoemd. Het Haags Klimaatakkoord wordt in het eerste kwartaal van 2024 gelanceerd.

Broeikasgassen reduceren

Ondertussen maakt de gemeente Den Haag haar vastgoedportefeuille energiezuiniger en maakt de inkoop groener. Daarnaast wordt hergebruik van materialen gestimuleerd. Ook zet de gemeente in op een emissievrij wagenpark, schone dienstreizen en duurzaam woon-werkverkeer. Een klimaatdashboard moet inzicht geven in de effectiviteit van de Haagse maatregelen en de impact op verlaging van schadelijke broeikasgassen door de eerder genoemde projecten.