Onzichtbare wand-inbouwunit met laag geluidsniveau

Koelen en verwarmen kan voortaan via een onzichtbare wand-inbouwunit. Deze kan de installateur, op een tweetal roosters na, volledig onzichtbaar wegwerken. De inbouwunit is via een voorzetwand, omkasting of in een kast in de ruimte te plaatsen en heeft als kenmerk een laag geluidsniveau. “Je kunt de Mitsubishi Electric SFZ-M zowel in renovaties, verbouwingen als in nieuwbouwprojecten toepassen”, aldus Stephan van der Tholen van Alklima / Mitsubishi Electric.

Speerpunten van de SFZ-M zijn de compacte inbouwmaten: afhankelijk van de gewenste positie kan de installateur de unit aan de muur bevestigen of hem met de meegeleverde opstelpoten op de vloer plaatsen. Door de mogelijkheid om de luchtaanzuigsectie te verplaatsen kan de unit ook aan de voorkant lucht aanzuigen.

Daarmee kan de installateur een wand creëren met aan de onderkant een klein rooster, voor het aanzuigen van de lucht en bovenin een rooster voor het uitblazen. De rest van de unit is vervolgens volledig weggewerkt. De geringe inbouwdiepte van 200 mm zorgt een voor een minimaal benodigde montageruimte en dus voor optimaal gebruik van de ruimte.

Laag geluidsniveau

De Mitsubishi Electric SFZ-M past in een single-splitsysteem met de buitendelen SUZ-M. In die combinatie is het systeem verkrijgbaar in vijf vermogens: 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 / 7,1 kW. “Er zijn een aantal bijzondere kenmerken die de SFZ-M extra geschikt maken voor inbouw”, gaat Stephan verder. “De eerdergenoemde, geringe inbouwdiepte is er een van, maar ook de beperkte inbouwhoogte van 713 mm.”

Hij gaat verder over de kenmerken: “De mogelijkheid om de externe statische druk via DIP-switches in te stellen op 0, 25, 40 of 60 Pa. Deze lage, externe statische druk zorgt ook voor een laag geluidsniveau vanaf 25 dB(A).” Verder er is de optie om de unit uit te voeren met de MAC-587IF-E WiFi-module, zodat hij via de MELCloud-app te bedienen is. Het is overigens ook mogelijk om deze wand-inbouwunit toe te passen binnen de MXZ-F multi-splitsystemen.

Veelzijdigheid

“Zodra een opdrachtgever de toevoer van geconditioneerde lucht in een woning, appartement, kantoor of winkel onzichtbaar wil maken, dan bieden wij de installateur daar nu een fraaie en eenvoudige oplossing voor”, geeft Stephan aan. “Je kunt de SFZ-M zowel in renovaties, verbouwingen als ook in nieuwbouwprojecten toepassen; eigenlijk op elke plek waar je een voorzetwand kunt plaatsen.”