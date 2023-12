Trainingscentrum versnelt warmtepomptransitie

Het nieuwe trainingscentrum ATAG ComfortHub werd begin oktober 2023 geopend. Op dat moment stond de onderneming stil bij het 75-jarige bestaan en schetste de route voorwaarts. De komende jaren verwacht ATAG bestaande en nieuwe installateurs op te leiden, die overschakelen van cv-ketels op warmtepompen.

De opening van het trainingscentrum liet deze koers zien, waarmee de energietransitie wordt ingevuld. Rob Maassen, Country Manager Nederland van ATAG Verwarming vertelde over de maatschappelijke opgaven: “We hebben te maken met talloze uitdagingen. Denk aan tekorten in materiaal, schaarste als het gaat om installateurs en goede vakmensen en nieuwe technologie. Neem de warmtepomp, die moet worden ingeregeld op specifieke omstandigheden van een woning. Precisiewerk.”

Nieuwe generatie

Hij liet weten dat wordt ingezet op het opleiden van experts om deze opgave in te vullen: “We merkten dat veel installateurs en consumenten het fijn vinden over een expert te beschikken die eventueel meekijkt. Met het nieuwe trainingscentrum hebben we een moderne en toekomstbestendige locatie om een nieuwe generatie installateurs op te leiden en te ondersteunen.”

Ook blikte hij terug op de geschiedenis van ATAG Verwarming: “We kijken terug op een rijke en mooie geschiedenis waarin vakmanschap, innovatie en Achterhoekse nuchterheid centraal staan”. In de ATAG ComfortHub wordt ook stilgestaan bij de oprichters van ATAG Verwarming. Zo heet de belevingsruimte ‘Antoon’ en de trainingsruimte ‘Aristide’, genoemd naar Aristide Merloni, de man die in 1930 aan de wieg stond van de Ariston Group.

Spagaat?

Om installateurs die voorop willen lopen in de energietransitie een steun in de rug te bieden is er ‘ATAG GreenDealer’: installateurs die zich GreenDealer noemen, krijgen extra ondersteuning van ATAG bij het installeren, afstellen en onderhouden van warmtepompinstallaties. “Wij merken dat sommige installateurs in een spagaat terecht dreigen te komen”, lichtte Rob toe. “Door tijdgebrek kunnen ze te weinig aandacht besteden aan het opdoen van kennis over de technisch vaak gecompliceerde warmtepompinstallaties. Terwijl ze zich maar al te goed realiseren dat de vraag naar duurzame verwarmingsoplossingen steeds groter wordt. Met dit nieuwe dealermodel willen we installateurs ontlasten en tegelijkertijd helpen hun service op het gebied van duurzaamheid een impuls te geven.”

Ondersteuning voor versnelling

Om die reden werd ATAG Comfortdiensten opgezet, een pakket aan ondersteunende diensten dat aansluit bij de behoefte van installateurs die overschakelen van cv-ketels naar warmtepompen. De ondersteuning richt zich op het optimaal installeren, inregelen en monitoren van de warmtepomp. Met het eigen digitale platform ATAG ProZone kunnen storingen aan de warmtepomp op afstand worden geconstateerd en worden opgelost.

Bij de derde servicevariant, ATAG ComfortConnect, worden door middel van monitoring en beheer op afstand storingen snel opgemerkt, vaak nog voordat de installatie dit zelf aangeeft. De installateur kan op deze manier al actief actie ondernemen en indien nodig nog vóór klantbezoek nieuwe onderdelen bestellen zodat het toestel snel weer optimaal functioneert en hij één rit bespaart. Daarnaast ontvangt zowel de eindgebruiker als de installateur één keer per kwartaal een digitaal rapport over de werking van de warmtepomp.