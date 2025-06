“Geen volgende stap, maar een sprong vooruit”

In Fort Altena presenteerde STIEBEL ELTRON een volledig vernieuwde generatie warmtepompen onder de naam wpnext. De lancering werd bijgewoond door installateurs, projectontwikkelaars, groothandels, adviseurs en partners uit de sector. Opvallend was vooral de breedte én diepte van de presentatie: geen nieuw model of subtiele update, maar een compleet nieuw systeemplatform dat in elk gebouwtype toepasbaar is.

De presentatie werd verzorgd door Manon Veldkamp, Head of Marketing and Business Development, en Alex Peelen, Manager Regional Sales & After Sales, die benadrukten dat deze stap niet uit de lucht komt vallen. “We bouwen voort op 50 jaar warmtepompervaring en 100 jaar bedrijfsgeschiedenis,” aldus Manon. “Met wpnext laten we zien dat innovatie ook degelijk, getest en betrouwbaar kan zijn.

De combinatie van technisch vakmanschap en een uitnodigende presentatie maakte indruk op de aanwezigen. “Het is bijzonder om zoveel nieuws tegelijk gepresenteerd te krijgen,” aldus een installateur uit de regio. “Je merkt dat dit geen haastklus is, maar iets wat zorgvuldig is ontwikkeld – mét ons in gedachten.”

Compleet nieuw productportfolio

Het meest kenmerkend aan wpnext is dat het een compleet nieuw productportfolio is van warmtepompen tot slimme accessoires en diensten. Waar veel fabrikanten een enkel product op de markt brengt, biedt STIEBEL ELTRON een compleet portfolio: buitenunits, binnenmodules, accessoires, digitale tools, cascade-oplossingen en zelfs ventilatie- en tapwatersystemen, alles ontworpen om optimaal met elkaar samen te werken. “Dit is niet zomaar de volgende stap. Het is een sprong vooruit,” vertelt Alex, tijdens de presentatie. “We hebben letterlijk álles herzien en geoptimaliseerd voor de volgende generatie.”

Eenvoudige installatie

Wat de bezoekers vooral bijbleef, was de combinatie van eenvoud en techniek. Tijdens live demonstraties werd de uitzonderlijk stille werking van de nieuwe toestellen benadrukt. De toestellen zijn bovendien lichter, kleiner en eenvoudiger te installeren dan eerdere generaties. Installateurs kunnen met één set accessoires en aansluitingen uit de voeten, wat de foutkans en installatietijd aanzienlijk vermindert.

R290

Een belangrijk gespreksonderwerp was het gebruik van het natuurlijke koudemiddel R290 in álle toestellen, inclusief binnenopstellingen. Dit is mogelijk gemaakt door een gepatenteerd meertrapsveiligheidssysteem dat bij lekkage automatisch ingrijpt. Daarmee introduceert STIEBEL ELTRON een primeur op de Nederlandse markt.

Slimme binnenmodule

Bijzonder was ook de introductie van de nieuwe HSBx: een binnenmodule waarin alle hydraulische componenten en het warmwateropslagvat zijn geïntegreerd. Dankzij het slimme ontwerp is het apparaat honderd kilo lichter dan zijn voorganger, neemt het minder ruimte in en past met een voetafdruk van 60 x 60 centimeter in vrijwel elke technische ruimte. Volgens installateurs levert dit slimme ontwerp een besparing op van al snel een volledige werkdag.

LWZ-serie

Het slotstuk van de presentatie was de nieuwe LWZ-serie: een compacte, binnen opgestelde lucht/water-warmtepomp met vijf geïntegreerde functies: verwarming, koeling, warmwater, ventilatie en luchtreiniging. Hiermee zet STIEBEL ELTRON een duidelijke stap richting integrale klimaatsystemen voor de nieuwbouw.

wpnext: klaar voor de toekomst

De naam wpnext staat voor ‘warmtepompen voor de volgende generatie’ – voor installateurs, voor bewoners, voor de markt. Maar ook letterlijk: een nieuwe generatie, gebouwd op 100 jaar ervaring van het familiebedrijf STIEBEL ELTRON. De toon van het event was toekomstgericht: “De energietransitie vraagt om antwoorden, wpnext is het onze.”