Samenwerken voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving

Al over minder dan vijf jaar moeten we 55 procent CO 2 -reductie realiseren. Het potentieel hiervoor schuilt onder andere in het aanpakken van de installatietechniek en de verduurzaming van bestaand vastgoed, maar ook in toekomstbestendige nieuwbouw.

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren, vindt Inventum dat het belangrijk is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de energietransitie. “Samenwerking is onontbeerlijk. Waar wij alles weten over duurzaam verwarmen, koelen, ventileren en warm tapwater, zijn we altijd op zoek naar samenwerkingen met partners die vooroplopen binnen hun expertise. Duurzaam Gebouwd biedt, als het gaat over verduurzaming binnen diverse disciplines, een netwerk van gelijkgestemden waar wij ons graag bij aansluiten”, laat Inventum weten over de verbinding als partner met Duurzaam Gebouwd.

NOM-renovaties en aardgasvrije wijken

De missie van Inventum is helder: een comfortabel, gezond en duurzaam binnenklimaat voor iedereen, zonder concessies aan gebruiksgemak of esthetiek. Hierbij gelooft het bedrijf in totaaloplossingen. Technologieën zoals de Ecolution ventilatiewarmtepomp en de Inventum Modul-AIR, bieden uitkomst voor projecten met hoge duurzaamheidsambities, zoals NOM-renovaties en aardgasvrije wijken.

Een aantal projecten trekken de aandacht:

De wijkverduurzaming in Overvecht (Utrecht), waar bestaande woningen op grote schaal van het gas worden gehaald met behulp van all-electric oplossingen;

De renovatie van sociale huurwoningen in samenwerking met woningcorporaties, waar met plug-and-play installaties de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt wordt;

Innovatieve nieuwbouwprojecten, waarbij met integrale systemen BENG- en zelfs energieneutrale ambities helpen realiseren.

“Door ons aan te sluiten bij Duurzaam Gebouwd, willen we kennis uitwisselen, inspireren en samenwerken met andere koplopers in de markt. Want alleen samen kunnen we de energietransitie versnellen en toekomstbestendige gebouwen realiseren — voor deze én volgende generaties.”