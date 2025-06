Warmtepompnet voor verduurzamen rijtjeswoningen en portieketageflats

Een variant op de Zeer Lage Temperatuur (ZLT) warmtenetten is het Warmtepompnet. Een oplossing die volgens Itho Daalderop in het bijzonder interessant is voor de verduurzaming van typisch Nederlandse rijtjeswoningen en portieketageflats.

Warmtepompnet is een mini-warmtenet dat gebruikmaakt van individuele warmtepompen, die op één gezamenlijke bodembron zijn aangesloten. Het systeem is volgens Itho Daalderop vooral voor woningcorporaties ideaal, want zij zijn op zoek naar de beste oplossing voor hun bewoners, evenals de laagste Total Cost of Ownership (TCO).

Het ontbreken van buitenunits, het extreem hoge rendement en de mogelijkheid voor koeling zorgen voor een snelle huurdersinstemming. Daarnaast is er volgens Itho Daalderop een ISDE-subsidie van € 4.425- per warmtepomp en de mogelijkheid om eenvoudig EPV 2.0 toe te passen, waardoor de oplossing ook financieel interessant wordt voor woningcorporaties.

Itho Daalderop noemt verschillende voordelen van het Warmtepompnet:

Meest eenvoudige ZLT-oplossing

Kleinschalig starten

Geen netcongestie problematiek

Snellere huurdersinstemming

Bijdrage investering met EPV 2.0

Laagste energiekosten voor bewoner

Laagste TCO voor woningcorporatie

Gratis koeling (indien afgiftesysteem geschikt)

Ondersteuning

Over de ondersteuning zegt Itho Daalderop het volgende: “We helpen bij het engineeren, ondersteunen bij het installeren en begeleiden bewoners bij het gebruik van het nieuwe systeem. Dit zorgt ervoor dat de overgang naar duurzame verwarming soepel en probleemloos verloopt. Warmtepompnet is in projecten van verschillende woningcorporaties geïnstalleerd en de prestaties worden nauwlettend gemonitord. Ook de bewoners zijn uitermate tevreden met hun comfortabele en energiezuinige binnenklimaat.”

Gasloos zonder dure schil

Tot slot noemt Itho Daalderop dat het door het Warmtepompnet mogelijk is om zonder dure schil woningen gasloos te maken. Op deze pagina lees je meer details over de oplossing.