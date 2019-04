‘Vol gas voor gasloos: feit of fictie?’

Hoe realistisch is gasloos wonen en hoe gaat gasloos bouwen er in de toekomst uitzien? Je hoort het tijdens een gratis seminar op woensdag 12 juni.

Gezinnen, gemeenten en bedrijven maken zich sterk voor Nul-op-de-Meter woningen. Deze NOM-woningen gebruiken meestal alleen elektriciteit en zijn doorgaans niet meer gekoppeld aan het gasnetwerk. Maar hoe realistisch is gasloos wonen eigenlijk? Hoe gaat gasloos bouwen er in de toekomst uitzien? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord tijdens het seminar van ventilatiespecialist Duco op woensdagmiddag 12 juni in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

“Dat we op weg zijn naar een gasloze maatschappij lijdt geen twijfel”, meent Hendrik Dejonghe, marketing manager bij Duco. “De toenemende discussie over de klimaatverandering heeft het besef versterkt dat we moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstof. Het klimaatakkoord geeft een nieuwe impuls aan verduurzaming en een tussenstand van waar de sector staat met het volbrengen van de Europese doelstellingen.”

Interactief

“Nederland heeft besloten om in 2050 woningen en gebouwen helemaal aardgasloos te maken en alle energie duurzaam op te wekken. We weten het al langer dan vandaag, maar hoe gaan we het dan ook werkelijk doen?”

“Hoe gaan we ‘vol gas voor gasloos’ bereiken? Waar past dit alles binnen BENG en wat zijn de alternatieven? Welke rol speelt het ventilatiesysteem hierbij? Dit zijn kernvragen die we niet onbeantwoord laten tijdens het seminar.

Het doel hierbij is om op een interactieve manier en met onafhankelijke gastsprekers een antwoord te bieden richting 2020. Duco kan hiervoor rekenen op het advies van inspirerende gastsprekers. Niemand minder dan Helga van Leur, Weervrouw en Ambassadeur klimaat, duurzaamheid & gedrag, zal ons de noodzaak van duurzaam handelen aantonen. Rob Verbrugge, Adviseur duurzame warmte & ventilatie, zal zijn kennis omtrent duurzame warmte en ventilatie oplossingen met ons delen”, aldus Dejonghe.

Mis deze trein niet

In lijn met het thema koos Duco voor een unieke locatie. Het seminar zal plaatsvinden in het in 1874 gebouwde Maliebaanstation in Utrecht, beter bekend als het Spoorwegmuseum. Een bezoek aan het Spoorwegmuseum na het programma is ook nog mogelijk.

