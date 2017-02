Herziene normering voor sportverlichting

Een Europese norm met afspraken over verlichting voor sportvelden en sportzalen wordt herzien. Belanghebbende partijen kunnen tot 15 maart aanstaande hun commentaar op het concept bij NEN indienen.

De norm ‘Sportverlichting’ wordt aangepast, omdat Groot-Brittanië het hoofdstuk over televisieopnames wilde aanpassen. Dit naar aanleiding van de opkomst van ledverlichting en de ervaringen met de Olympische Spelen van 2012. Ook Nederland heeft diverse punten ingebracht. De norm is belangrijk voor alle eigenaren en beheerders van sportvelden, zalen, baden, stadions en andere voorzieningen die met sportverlichting te maken hebben. Lichtadviseurs, installateurs en fabrikanten kunnen het normontwerp bekijken en waar nodig de NEN van commentaar voorzien.

Verbeterde gelijkmatigheden

De manier waarop verblinding wordt voorkomen is aangepast aan de nieuwste inzichten (RG-methode vervangt UGR-methode). Dit is mede besloten op basis van een onderzoek van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde naar verblindingshinder in binnensportaccommodaties. Ook de gelijkmatigheden, ofwel het beperken verschillen in licht en donker, worden verbeterd. Zo wordt niet meer alleen naar de donkere hoeken gekeken, maar ook de lichtpieken mogen niet te sterk zijn. Dit is gedaan om de kwaliteit van lichtinstallaties te verbeteren, met name bij toepassing van smal stralende armaturen.

Overige wijzigingen

De volgende sporten zijn toegevoegd: BMX, golf, korfbal (outdoor), padel en skaten.

Het hoofdstuk over televisieopnamen is ingrijpend gewijzigd.

De reflectiefactoren van diverse sportvloeren/velden kunnen worden toegevoegd.

Ook voor klasse III wordt een kleurweergave-index Ra van minimaal 60 vereist (was 20).

Bij volleybal klasse I mogen zich geen armaturen boven het speelveld bevinden.

Bij tennis wordt een onderscheid gemaakt tussen Principal Area (PA) van 30x15m en een Total Area (TA) van 36x18m.

Bij zwemmen klasse I is een vereist verlichtingsniveau benoemd voor de startblokken en keerwanden.

De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte voor hockey klasse II is verhoogd.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 286 of e-mail bi@nen.nl.