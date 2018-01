Duurzaam distributiecentrum in beeld

Eerder publiceerde Duurzaam Gebouwd al een artikel over het nieuwe duurzame distributiecentrum New Logic VI in Son. Duurzaam Gebouwd-partner Trilux realiseerde vier projectvideo’s om het project verder in kaart te brengen.

De video’s omvatten onder andere meer informatie over Smart Lighting, de meerwaarde van innovatieve verlichtingsconcepten voor verbeterde concentratie en twee interviews.

De interviews zijn hierboven (interview met Jos Klanderman, managing director Dokvast) en hieronder (interview met Willem Dammers, managing director TRILUX Benelux) te bekijken.

