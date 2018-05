‘Met slim daglicht het verschil maken’

Lichtoplossingen als basis voor duurzame, gezonde en energiebesparende gebouwen: dat is de kern van de Hak4t groep ambities rondom het toekomstbestendig maken van de omgeving. “Nog niet iedereen kent de toegevoegde waarde van goed dag- en kunstlicht in gebouwen. Wij willen de meervoudige winst zichtbaar maken.”

Een goed verlicht gebouw draagt bij aan het welzijn van mensen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Wie zijn kantoor, woning, distributiecentrum of ander pand uitrust met voldoende daglicht en goed kunstlicht, kan rekenen op een gezondere leef- en werkomgeving. “Gelukkig is deze wetenschap in de markt doordrongen en hoeven we dit verhaal steeds minder vaak uit te leggen”, vertelt eigenaar Marc Hakvoort van de Hak4t groep.

Meerwaarde laten zien

De focus van de leverancier van lichtoplossingen ligt de komende tijd op het ‘laten zien’ van totaaloplossingen en product as a service-constructies. “Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van deze pijlers”, voegt technisch commercieel kunstlichtadviseur Martijn Kosters toe. “We ondersteunen en adviseren graag vanaf het prille begin van een project, tot aan de oplevering en de exploitatiefase. Daarbij zitten we graag vanaf het startschot met de verschillende ketenpartners aan tafel, om tot de beste en meest passende lichtoplossing te komen.”

Optimale trajecten

Aan tafel komen met verschillende partijen gebeurt nog niet vaak genoeg. “Natuurlijk kunnen we onze lichtoplossingen leveren vanuit onze verschillende divisies als het project al in een late fase zit”, zegt Hakvoort, “maar idealiter denken we mee in het proces en stippelen we optimale trajecten uit.” Daarom verzamelde de Hak4t groep de afgelopen tijd informatie uit referentieprojecten in onder andere zorg-, onderwijs- en commercieel vastgoed. “Onze volgende stap is om voor ons nieuwe doelgroepen als gemeenten en ontwikkelaars te laten kennismaken met onze nieuwe rol”, voegt Kosters toe.

Gebruiken, niet bezitten

In die hoedanigheid komt ook de product as a service-constructie om de hoek kijken. “Dit kan ons de vrijheid geven om zonder financieringsbelemmeringen een optimale oplossing te garanderen”, vertelt Hakvoort hierover. “Bij veel projecten is er de mogelijkheid om van bezit naar gebruik te gaan. Dat vereist wel een andere mindset, maar kan voor veel opdrachtgevers het verschil betekenen tussen een duurzame oplossing en minder toekomstbestendige scenario’s.”

Klaarstomen

Er moet nog het nodige gebeuren om de gebouwde omgeving klaar te stomen voor de toekomst. Om die reden roept Hakvoort op tot actie. “In de segmenten agricultuur, industrie, commercieel vastgoed en overheidsgebouwen zoeken we enthousiaste opdrachtgevers die de handschoen willen oppakken”, laat Hakvoort weten. “Bedenk daarbij dat we het niet hebben over proeftuinen. We implementeren de lichtoplossingen in concrete projecten en brengen de ambities voor 2050 dichterbij.”