Gebouwautomatisering zorgt voor slimme basisschool Zaandam

De leerlingen van CBS Tamarinde in Zaandam zullen vanaf volgend schooljaar na de zomervakantie les volgen in een volledig nieuw schoolgebouw. En om de school zo duurzaam en slim mogelijk te maken is de sturing voor de verlichting en de zonwering volledig geautomatiseerd.

Na de sloop van het oude gebouw is vorige zomer de bouw van de nieuwe school aan de Jonge Arnoldusstraat gestart. Eind 2017 was het gebouw waterdicht en kon gestart worden met de e-installatie.

GIA Systems heeft daarvoor efficiënte lichtsturing in de klaslokalen aangebracht, die voor de beste verlichting zorgt om het leren te stimuleren. Tegelijkertijd biedt het systeem verschillende scenario's, bespaart het energie en is het gebruiksvriendelijk voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel.

"Om te zorgen dat scholen zich kunnen richten op geven van zo goed mogelijk onderwijs, zorgt Gia Systems ervoor dat het gebouw zo efficiënt mogelijk functioneert", vertelt Robert Koopman van GIA Systems. "Schijnt de zon, dan gaat de zonwering automatisch naar beneden. Is het klaslokaal leeg, dan gaat de verlichting vanzelf uit. Wil de leraar het digibord gebruiken, dan schakelt hij de voorste rij armaturen uit. Zo is het gebouw energiezuinig en slim, zonder dat de leerkrachten hier zelf actief mee bezig moeten zijn.”

De verlichting in de entree, de gangen en de buitenverlichting van het schoolgebouw worden centraal geschakeld vanuit de lerarenkamer. Vanaf dit bedieningspaneel kan het personeel naast de verlichting ook de zonwering (de zogenaamde ‘glazenwasserstand’) centraal bedienen.

De zonwering werkt verder volledig automatisch en is via het GIA bussysteem gekoppeld aan een weerstation op het dak van het schoolgebouw. In de klaslokalen zelf kunnen de zonwering en de verlichting lokaal bediend worden, waarbij de klasverlichting door middel van een afwezigheidsdrukknop bediend wordt en de verlichting bij het digibord apart geschakeld kan worden.

De elektrotechnische installatie is stekerbaar uitgevoerd, waardoor alles op tijd opgeleverd kan worden. De licht- en zonweringsturing wordt op dit moment door engineers van GIA Systems in gebruik genomen, zodat de afwerking van het gebouw kan beginnen. Na de zomervakantie kunnen de leerlingen in de volledig vernieuwde school starten.