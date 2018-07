Verlichting zonder stroomaansluiting

Een lampinnovatie functioneert alleen op zonne-energie en heeft geen stroomaansluiting nodig. Het zonnepaneel dat de energie opwekt kan indien nodig los worden gekoppeld van de lamp, zodat het paneel zoveel mogelijk zonlicht kan opvangen.

De Steinel XSolar led-spot is voorzien van een sensor, die reageert op beweging en omgevingslicht. De periode dat de lamp blijft branden is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht en het opladen van de accu. Steinel garandeert dat de XSolar lamp 365 dagen per jaar licht geeft, zelfs als er 50 dagen geen zon is geweest.

Veilig Wonen-keurmerk

De lamp heeft het Politie Keurmerk Veilig Wonen gekregen en heeft een functioneringsgarantie van 5 jaar. Het is mogelijk om de lamp op de sensor te laten werken op beweging en omgevingslicht en het is tevens mogelijk om de lamp altijd te laten branden als het donker wordt. Via een instelling kan de verlichting bij schemering gedimd laten branden. Bij beweging gaat hij voluit branden, waarna hij weer teruggaat naar de dimstand.