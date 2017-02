‘Corporaties: geef duurzaamheid de aandacht die het verdient!’

De bijna 400 woningcorporaties van Nederland zien de deadline van 2020 snel dichtbij komen. Ze weten dat ze nog grote stappen naar energieneutraal moeten zetten en de tijd dringt. “Steeds meer corporaties laten goede voorbeelden zien van verduurzaming. Maar goed ook, want deze sector loopt achter op de doelstellingen.”

Afbeelding: Energielabels van alle sociale huurwoningen in Nederland (Bron: Corporatie in Perspectief, 2017)

Managing partner Ernst van der Leij van Brink Management / Advies, een onderdeel van Brink Groep, merkt dat duurzaamheid in corporatieland steeds vaker de aandacht krijgt die het verdient. Toch ziet hij ook dat er nog veel gepraat wordt en weinig ondernomen. “Corporaties realiseren regelmatig mooie projecten, maar dit zijn vaak pilots. We zoeken juist de opschaling en het peloton moet mee. Je ziet eigenlijk twee stromingen: de corporaties die met pilotprojecten erachter komen welke strategie werkt en de groep die vooral afwachtend is en kijkt naar wat anderen doen.”

Vooral die laatste groep wordt nu achter de broek gezeten door de steeds ambitieuzere doelstellingen van de overheid. “Dat stuwt”, weet senior consultant Evi van Rijn van Brink Management / Advies, “Het maakt natuurlijk wel een verschil of je portefeuille gevuld is met oude woningen of dat je de mogelijkheid hebt voor nieuwbouw. Er bestaan grote verschillen tussen ambities en doelstellingen van corporaties en de daaraan gerelateerde acties.”

Het goede voorbeeld

De Eindhovense woningcorporatie Trudo geeft volgens het tweetal het goede voorbeeld in de opmars naar een betere woningvoorraad. “Deze corporatie heeft duurzaamheid in de genen en streeft ernaar om haar hele portefeuille te verduurzamen”, aldus Van der Leij. “Hierbij wil de corporatie bij voorkeur geen huurverhogingen inzetten en daarom moeten de investeringen optimaal renderen.”

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen over de voorraad paste Brink Management / Advies de Duurzame Woningscan toe op referentiewoningen van Trudo. “Deze tool maakt de effecten van verduurzamingsmaatregelen op woningniveau inzichtelijk”, legt Van Rijn uit. “Je kunt er onder andere mee zien wat nodig is om een labelsprong te halen.”. Van der Leij onderstreept dat een corporatie niet alleen beleidsmatig moet opschrijven waar ze in 2020 willen staan en wat ze willen doen. “Maak het concreet. Koppel het aan een uitvoeringsplan, incorporeer het in je werkproces en zoek naar quick wins die je kunt onderbouwen. Natuurlijk betrek je ook planmatig onderhoud in deze strategie. Het is vooral pragmatiek die een zorgvuldig uitgedachte strategie uiteindelijk laat slagen.”

Talloze mogelijkheden voor verduurzaming

“We willen corporaties en verhuurders laten zien dat er geen goed of fout is, maar dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Zoals bleek uit de Duurzame Woningscan die we voor Trudo uitvoerden. Er zijn talloze mogelijkheden om vanuit de rol van professioneel opdrachtgever verduurzaming en energiebesparing te realiseren”, oordeelt Van der Leij.

Van Rijn vult aan: “Uit dit ‘duurzame best practices’ overzicht bleek dat de sector bezig is een enorme slag te maken met verduurzaming. We begrijpen dat corporaties zich zorgen maken om bijvoorbeeld het verhogen van huurlast of hoe ingrijpend een verduurzaming is voor bewoners. Toch kun je die zorgen eenvoudig wegnemen door inzicht te geven.”

