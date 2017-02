5 maatregelen voor gebouw en portemonnee

Duurzaam Gebouwd-partner CFP stelde 5 maatregelen op die goed zijn voor ieders gebouw en portemonnee.

1. Led verlichting is meestal binnen 5 jaar terug te verdienen

Door toepassing van led in plaats van conventionele verlichting kan veel energie bespaard worden, doordat de stroom efficiënter in verlichting wordt omgezet. Ook hebben led-lampen een langere levensduur, waardoor ze minder vaak vervangen hoeven te worden. Per vervangen lamp kan zo´n €10,- op jaarbasis bespaard worden.

2. Besparen met een HR-ketel

Door vervanging van oude ketels een Hoog Rendement (HR) ketel wordt er minder gas gebruikt voor dezelfde hoeveelheid warmte. Dat heeft een lagere energierekening tot gevolg. Een nieuwe HR-ketel bespaart een gemiddeld huishouden zo´n € 120 per jaar.

3. Veelzijdige isolatie

Er kan op verschillende manieren isolatie worden toegepast, denk hierbij aan dak-, gevel- of vloerisolatie, maar ook vervanging van glas door HR++-glas. Bij een gemiddelde woning levert isolatie een besparing op van zo´n €450,- per jaar.

4. Zonnepanelen; een gunstige businesscase

Zonnepanelen wekken duurzame stroom op door lichtenergie om te zetten in elektrische energie. Ook is het een interessante maatregel om subsidie voor aan te vragen. Bij een huis van normale grootte leveren zonnepanelen een besparing van € 500 per jaar op.

5. Optimalisatie van klimaatinstallaties is snel terugverdiend

Voor een gemiddelde woning is het toepassen van een slimme thermostaat zeer effectief. Door het efficiënter aansturen van de CV-installatie in huis, levert deze kleine investering een grote besparing op. Een slimme thermostaat houdt rekening met het leefpatroon van bewoners en verbetert daarmee ook het comfort. Hierdoor levert een slimme thermostaat een gasbesparing op van ongeveer 14%.