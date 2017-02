Zet gezondheid medewerkers centraal

In augustus 2016 heeft de gemeente Venlo haar intrek genomen in haar nieuwe stadskantoor, dat is geïnspireerd op Cradle to Cradle. En dat merken we!

Het is een heel aangenaam gebouw om in te werken en te verblijven. De gezondheid van onze medewerkers staat centraal; dit is het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Om voor een optimale kwaliteit van het binnenklimaat te zorgen, wordt drie keer per dag verse lucht van buiten in het gebouw gebracht. De materialen in het gebouw zijn niet toxisch en dat draagt bij aan de gezondheid van de mensen in het gebouw. In ons oude gebouw klaagden mensen vaak over hoofdpijn en moeheid. Dit is nu een stuk verbeterd.

Kwaliteit binnenlucht verbeterd

Niet alleen in het stadskantoor hebben we deze positieve ervaringen, maar bijvoorbeeld ook op basisschool De Zuidstroom in Venlo. Ook in dit gebouw staan de leerlingen centraal. Door gezonde, Cradle to Cradle-materialen toe te passen is de binnenluchtkwaliteit verbeterd en is er sprake van minder geluidsoverlast in de school. Hierdoor zijn de kinderen rustiger en kunnen ze zich beter concentreren.

C2C-Congress Venlo

Komende 22 maart organiseren we het C2C In Practice Congress in Venlo. Tijdens deze dag delen we onze opgedane kennis en ervaringen graag met u. Het In Practice Congress vindt plaats tijdens het driedaagse C2C-Congress Venlo, dat weer onderdeel is van het Cradle to Cradle-jaar dat loopt van oktober 2016 tot en met oktober 2017. Hierin tonen gemeente, bedrijfsleven en onderwijspartijen hoe ze samen werken aan een duurzame toekomst.

Ik hoop van harte u in Venlo te mogen ontmoeten.

Auteur Wim van den Beucken is wethouder Duurzaamheid bij de gemeente Venlo. Zijn visie is ook verschenen als voorwoord in Duurzaam Gebouwd Magazine #36. Dit vakblad is ook te lezen via DuurzaamGebouwd.nl/Duurzaam-Gebouwd-Magazine.