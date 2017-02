Welke boodschap geeft u mee aan de formateur?

Vorige week ontvingen Duurzaam Gebouwd-experts de uitnodiging om een blog te schrijven ten aanzien van het thema Energie en de aanstaande verkiezingen. Welke boodschap zou u mee willen geven aan de formateur straks? Geen makkelijke vraag, maar ondanks dat hebben wij een mooie response gekregen. Veel dank hiervoor! De komende weken, in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart, publiceren wij de ingestuurde blogs, om daarmee het thema Energie in de nieuwe formatie te krijgen.



Auteur: Esther Ruijgvoorn, Green BuildInvest Initiative



Dat is volgens mij ook wel nodig. Ik weet niet of u de stemwijzer of het kieskompas al heeft ingevuld, maar als ik op basis daarvan de verkiezingsprogramma's naast elkaar leg, dan zit er weinig in qua energie en duurzaamheid. Bij de stemwijzer vond ik welgeteld 1 vraag over kolencentrales (wel of niet sluiten?). Kieskompas laat iets meer zien en ging bij drie vragen in op de thema's elektrische auto's, strengere klimaatwetgeving en kernenergie. Waar de politieke partijen blijkbaar wel veel energie van krijgen zijn de problemen omtrent immigratie, een debat waar weinig nuance meer in mogelijk lijkt. Je kunt hierbij voor of tegen kiezen.

Straks in de formatieperiode wordt hier een duidelijke keuze in gemaakt. Met mogelijk kleine nuances zal er bij de samenwerkende partijen een duidelijke mening voor of tegen zijn als het gaat om immigratie. Er zal een hoop tijd gestoken worden in de beste oplossing voor dit thema, maar krijgt een thema als energie dan wel de aandacht die zij verdient? Op het gebied van energie moeten de komende jaren de slagen gemaakt worden. Daar zit het echte 'spanningsveld'.

Afspraken voor Nederland

Buiten de afspraken die we als Nederland op Europees niveau en op globaal niveau gemaakt hebben, hebben we ook behoefte aan afspraken aan onszelf. Waar staat Nederland nou over 4 jaar, 8 jaar, 20 jaar als we het hebben over energie? En wat hebben we daar nou voor nodig.

Dit zijn de momenten dat ikzelf zou pleiten voor een technocratie in plaats van een democratie. We kunnen zo niet langer door, maar welk pad is nou de beste en het meest verstandig? Rekening houdend met de afspraken die we in het buitenland hebben en de economische kansen die op dit thema te halen zijn.

Weet u wat het is? We weten geen van allen wat de koers zou moeten zijn. Er gebeurt zo veel, maar er is zo weinig beeld bij de impact van al deze initiatieven, dan wel de wijze waarop ze in elkaar grijpen. Het maakt het moeilijk om een gezamenlijk visie/strategie te ontwikkelen waarin kansen, technologie, economie en het menselijke aspect (!) een goede plaats kunnen krijgen binnen beleid.

Pleidooi

Mijn pleidooi naar de formateur en de onderhandelende partijen zou dan ook als volgt zijn: laten we eens bekijken welke kansen en ontwikkelingen zich reeds voordoen in de markt en dan zeker de Nederlandse markt. Het is mooi om naar de Scandinavische landen te kijken, maar hier gebeurt al zo veel waarmee we zulke grote slagen kunnen slaan.

Geef ons de kans om dit goed in beeld te krijgen en daarmee bestaande initiatieven en oplossingen ruimte te bieden om zich te bewijzen. Waarbij flexibiliteit bestaat naar innovatieve ideeën. Laat de markt met lichte regie buiten de lijntjes kleuren, om daarmee uiteindelijk te komen tot een Nederland dat het vraagstuk op het gebied van Energie tot in de perfectie ingekleurd heeft.