Energieke kijk

Na een heerlijke nacht slapen ben ik als mens weer opgeladen en vol nieuwe energie is mijn dag begonnen. Wonderlijk hoe wij als mens zonder het bewust mee te maken, gedurende de slaap de oude ballast van de vorige dag afwerpen en bij het ontwaken ontdekken dat we volledig opgeladen nieuwe energie tot onze beschikking hebben voor de nieuwe dag.

In een reeks blogs geven Duurzaam Gebouwd-experts hun visie op het thema Duurzame Energie, om dit onder de aandacht te brengen bij de aanstaande kabinetsformatie. Tot 15 maart gaan de experts in op de status quo rondom dit onderwerp en geven ze advies aan de nieuwe kabinetsleden.



Auteur: Rob Verbrugge, Inventum

Dit bewustzijn is typisch iets voor de zondagmorgen, waarin ook ik net wat meer tijd maak om iets dieper na te denken en te voelen. Van het evalueren van de menselijke energie is het slechts een kleine stap naar de energie van onze maatschappij. We hebben als mens vaak een belanghebbend deel in dit vakgebied en een nauwe relatie met de energievoorziening van de toekomst, is iedere mening, ieder column, elk nieuwsfeit een logische opvolging en vaak een relevant gegeven. Maar als ik me buiten mijn werk begeef met familie, vrienden, buren en kennissen blijkt telkens weer dat de urgentie bij hen nog nauwelijks is doorgedrongen. Het bewustzijn waarin Nederland, Europa en de rest van de wereld zijn aangekomen en waar we met inspanning van iedereen naar toe moeten, gaat de meeste Nederlanders volledig voorbij. Zou het nog lukken dit via overheid en politiek bij ons allen in de geest te krijgen? Ik vrees van niet. Er zullen andere prikkels moeten komen, waardoor wij als Nederlanders massaal starten met verduurzamen.

Tegenstrijdige informatie

Natuurlijk zijn er ook in deze materie voorlopers. Nederlanders die uit bewustzijn zelf aan de gang willen met betrekking tot hun energieverbruik. Een deel hiervan ontmoet ik soms op informatieavonden, zoals in Oktober bij energiecoöperatie Energie U. Als expert op het gebied van warmtepompen mocht ik mijn verhaal doen voor de geïnteresseerde duurzame warmte consument. Na mijn betoog was het de beurt aan een bouwkundige en een duurzame adviseur. Het resultaat van deze avond was echter niet wat moest zijn, namelijk consumenten die met heel veel tegenstrijdige informatie naar huis werden gestuurd. Als het om duurzame energie gaat is er te weinig kennis, zijn er te veel commerciële belangen en is de richting voor velen buitengewoon moeilijk. Gaan we nu eerst duurzaam opwekken, of gaan we energie besparen? Of kiezen we voor een zuiniger apparaat? Wordt dat dan een warmtepomp en gaan we hout verbranden en inzetten als duurzame opwekker?

Juiste richting?

Als velen in deze vakgebieden het niet weten of willen weten, wat mogen we dan verwachten van de politiek. Het eerste wat bij mij op komt is, niet veel. Maar dat is iets te kort door de bocht. De politiek heeft te maken met ons eigen ‘energie akkoord’ en sinds een goed jaar met de afspraken uit Parijs. Daarnaast kan de politiek en heel Nederland niet om de dramatische gevolgen van de Groningse landgenoten heen, die het zeer terecht ook niet meer pikken. We zullen hoogstwaarschijnlijk met nog minder gaswinning rekening moeten houden. Bovendien hangt de in eerste instantie verloren rechtszaak van Urgenda de politiek nog boven het hoofd. Alle mooie en minder mooie verkiezingsbeloften zullen aan deze zaken nauwelijks iets kunnen veranderen. Een roerige tijd staat ons te wachten maar filosofisch hoort dat ook bij zo’n grote transitie en is enige vorm van chaos het logische gevolg.

Niet dat het er echt toe zal doen, wil ik eenieder, dus ook de politiek er aan herinneren dat de juiste richting al lang geleden is bepaald. Het juiste middel om de transitie in de gebouwde omgeving vorm te geven is natuurlijk Trias Energetica. Laten we starten met grootschalig de warmtebehoefte van onze gebouwen te reduceren. De methodiek is niet voor niets bedacht en nog altijd zeer actueel.