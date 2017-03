Aan het nieuwe kabinet: laten we gewoon gaan presteren!

Auteur: Albert van Lohuizen

Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven op het gebied van duurzame energie. Maar wat is duurzame energie? Zijn dat allemaal gelijkwaardigheidverklaringen van slimme fabrikanten of zijn het producten die in de praktijk werkelijk goed presteren? Kijken we naar oplossingen die vooral handig zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen of kijken we naar de toekomst en proberen we écht de totale energievraag terug te dringen? Wat het antwoord ook is, laten we niet vergeten dat het vooral om de eindgebruiker gaat. Laat vooral bovenaan staan dat woningen en gebouwen naast energiezuinig ook gezond en comfortabel zijn. Op de juiste wijze ventileren speelt daar een hele grote rol in.

In een reeks blogs geven Duurzaam Gebouwd-experts hun visie op het thema Duurzame Energie, om dit onder de aandacht te brengen bij de aanstaande kabinetsformatie. Tot 15 maart gaan de experts in op de status quo rondom dit onderwerp en geven ze advies aan de nieuwe kabinetsleden.

Moeten we van het gas af?

In mijn visie moeten we meer en meer zonder gas werken. Belangrijk is wel dat er mogelijkheden ontstaan om elektra efficiënt op grotere schaal op te slaan. Daarnaast moeten we meer gebruik maken van slimme elektriciteitsnetten en onze handdoeken pas wassen als er stroom over is.

Maar ik sta er wel open in. Er zijn namelijk ook veel andere manieren van gaswinning die wellicht zeer efficiënt zijn. Het Nederlandse gasnet ligt er nu eenmaal. Voor de overheid best een lastige keus om het één of het ander te stimuleren, temeer omdat de inkomsten van de Nederlandse Staat uit aardgas meer dan € 15 miljard per jaar bedroegen in afgelopen jaren. Dat was zo’n € 900,- per hoofd van de bevolking. Over de periode 2003–2014 was dit jaarlijks tussen de 5 en 10% van de totale Rijksinkomsten van de Nederlandse Staat.

Elk jaar zien we een kleine stimulans vanuit de overheid ontstaan naar een duurzamere wereld. Denk bijvoorbeeld aan het energieakkoord. Mijns inziens te kleine stappen om aan alle afgesproken doelstellingen van 2020 en 2050 te voldoen. Het zou ook voor de economie een geweldige stimulans zijn om grotere stappen naar een duurzame toekomst te maken. Maar energiebesparing is natuurlijk niet het enige.

Mijn advies aan het nieuwe kabinet:

Als ik naar onze eigen branche kijk, verbaast het mij telkens dat we nog steeds eengezinswoningen kunnen bouwen met een aardgasverbruik van 1000 m3 per jaar. We voldoen aan de EPG-berekening maar in de praktijk blijkt het allemaal nog wel eens tegen te vallen. Laten we gewoon gaan presteren, geef garantie op hoge prestaties en biedt daarmee zekerheid aan de eindgebruiker én zekerheid aan het behalen van doelstellingen op energiegebied.

Rol van de overheid: